La Implacable

Escribe: la Patrona

Pa´tras a notarios públicos de Eruviel Ávila

Fallida instalación de Alerta Sísmica en Huixquilucan

Meras coincidencias… Eruviel y AMLO en Europa… ¿Será?

… Sorpresivamente la noticia corrió… Dan reversa a notarios beneficiados por el ex gobernador Eruviel Ávila…

… La designación de los 11 notarios públicos a quienes se les asignó por decreto del ejecutivo estatal, en ese entonces, fue suspendida, por lo que los mismos, no podrán entrar en funciones por una demanda promovida por Gabriel Escobar Ceballos, quien ha sido “suspirante” a notario desde hace más de 10 años, y quien demostró la ilegalidad en dos de las designaciones hechas por Ávila Villegas…

… La conclusión fue determinada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Civil-Administrativa de Naucalpan ordenó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca…

… Los impugnados, específicamente, fueron dos, quienes no podrán entrar en funciones… Uno, Erasto Martínez, amigo y colaborador cercano del entonces mandatario priista, quien conforme a la Gaceta de Gobierno comenzó operaciones el 19 de septiembre pasado, y otro, Mario Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del otrora secretario general de Gobierno, José Manzur, quien comenzó actividades el 31 de agosto… Al menos, en tanto se resuelve la demanda de amparo, en un lapso de dos a tres meses, “todos van pa´tras”…

… El abogado constitucionalista Óscar Valdés, instó a un llamado al gobernador Alfredo del Mazo Maza “para que no se convierta en cómplice de las ilegalidades de su antecesor”…

… El gobierno de Nezahualcóyotl no esperó la ayuda de los gobiernos estatal y federal, y ya creó un fondo municipal para reparar y construir en patrimonio de los habitantes de esa localidad que resultaron dañados por los recuentes sismos…

… Según cifras del alcalde Juan Hugo de la Rosa, dichos fenómenos naturales afectaron a 400 mil vecinos de esta demarcación, por lo que el Cabildo local aprobó 20 millones de pesos, de manera inicial, para el otorgamiento de dinero y material de construcción en especie, disponibles para los damnificados…

… Como recordamos, el edil perredista pidió que su municipio fuera partícipe de los fondos federales para desastres, del Fonden específicamente, pero hasta el momento ningún recurso ha recibido de las autoridades, y la necesidad urgente de los habitantes, es mayor y n o puede esperar tanto tiempo…

… Ya empezaron a tener eco las voces de los mexiquenses, de contar en los municipios con una alarma sísmica… A través de plataformas como Twitter y Facebook, los pobladores denuncian que siempre se enteran de los sismos cuando estos se presentan, sin que exista un sistema que les avise de forma previa, y para con ello, realizar las maniobras de protección y evacuación adecuadas…

… En Huixquilucan, Naucalpan, Ecatepec, Neza, Chimalhuacán, entre otros, sus autoridades han anunciado públicamente su pretensión de colocar equipo de alerta sísmica en sus demarcaciones, demanda ingente de sus pobladores…

…¡Peeerooo!… Precisamente en Huixquilucan, cuando ya se daba por hecho la realización de una prueba de la nueva instalación, anunciada con bombo y platillo por el propio alcalde, Enrique Vargas del Villar, fue cancelada… Aunque se haya publicado en varios diarios locales que, sí se llevó a cabo, al parecer, el coordinador de Protección Civil federal, Luis Felipe Puente Espinoza, señaló – hasta en redes sociales — que dicha instalación no se podía poner en marcha, pero en ningún momento se informó del por qué… Se deduce que la razón fue porque no se pretendía alertar a la gente de un sismo, que no era real…

… Se sabe, que la Secretaría General de Gobierno de la entidad mexiquense había cancelado la prueba, por lo que los vecinos no la escucharon, aunque el alcalde de Huixquilucan afirma que “se realizó con éxito”…

… Obviamente, la confusión se creó entre los habitantes, sobre todo entre quienes sabían del evento, por lo que el edil recibió fuertes críticas, por el momento sensible que viven no solo los mexicanos, sino los propios mexiquenses…

… La crisis administrativa por la que atraviesa la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México), ya alcanzó al equipo de futbol Potros, de esa máxima casa de estudios mexiquense… La razón de los malos resultados que han acompañado al equipo esta temporada, podría estar en las quincenas adeudadas a los jugadores que recién quedaron cubiertas en la semana que terminó…

… Sin embargo, no así en la parte administrativa del club, que no pudo cobrar su salario correspondiente, a lo que se suma la renuncia del presidente del Patronato, el empresario0 Rodolfo Fabela, quien prefirió abandonar las filas del equipo…

… ¿Será casualidad que el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas se encuentre de viaje por Europa y que también anduviera por allá, Andrés Manuel López Obrador? ¿Será mera coincidencia? ¿Se habrán encontrado y saludado?… Si lo hicieron, ¿habrán platicado de temas pendientes relativos a 2018?… En fin, solo algunas preguntan que surgen de los curiosos….