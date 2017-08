La Implacable

* ¿Perderá Brenda Alvarado su aspiración en Ecatepec?.

Escribe: La Patrona

… El año próximo se elegirán candidatos a las alcaldías, donde varios de los actuales presidentes municipales – no todos – tendrán la oportunidad de reelegirse en sus puestos, según las nuevas reglas electorales…

… En este sentido, de aspirar a una silla de determinada demarcación, en el caso de la alcaldía de Ecatepec de Morelos, donde Indalecio Ríos será muy cuestionado por su administración, si pretende esta canonjía nuevamente, la pregunta salta a la vista: ¿quién podría aspirar a encabezar el cuerpo edilicio de la localidad?…

… Un personaje que estaba “puestísima” en este caso es la diputada local, Brenda Alvarado, quien ha sido ahora designada por su partido (PRI) como secretaria general del tricolor estatal, al lado de Ernesto Nemer…

… Esto le impedirá, seguramente, por el puesto que ahora tiene asignado para cubrir el período 2015-2019, su aspiración de la alcaldía de la tierra de donde es oriunda, al menos por el siguiente trienio…

… Y hablando del Comité Directivo Estatal del PRI, sabemos que el cacicazgo de Martín Sobreyra sufrió hace unos días un tremendo revés, luego de que su hija, la diputada Montserrat Sobreyra, fue “bajada” de la mancuerna que se suponía iba a tener con Ernesto Nemer, perdiendo la oportunidad de ser la segunda de abordo…

… Parece que el gobernador Eruviel Ávila no está contento con los del PRI de Nicolás Romero, pues especulan con la venta de predios y ello ha complicado obras, entre ellas la autopista vial que cruza la región, por lo que comuneros y ejidatarios andan muinos…

… Cabe señalar que luego de las declaraciones del nuevo líder del PRI estatal, Ernesto Nemer, quien advirtió que estará al pendiente de las actuaciones de los servidores públicos de este partido político, militantes del tricolor de esa demarcación ya solicitaron investigar al gobierno de Nicolás Romero, que lleva más de una década en manos de dos familias…

… Esta localidad es gobernada por un grupo de priistas que sólo se cambian los puestos cada tres años, como el exalcalde Alejandro Castro Hernández, esposo de la actual presidenta municipal, Angelina Carreño, y Martín Sobreyra Peña, así como de su hija, la mencionada Monserrat Sobreyra, hoy diputada local…

… Y de estos rumores que van y vienen en la “tierra de en medio” (Tlalnepantla), afirman que el prematuro matrimonio de la actual alcaldesa, Denisse Ugalde, terminó el divorcio, “para no tener obstáculos en su vida política”, según allegados y allegadas y de la hija del expresidente municipal de esa demarcación, Arturo Ugalde Meneses…

… Si de golpes mediáticos seguimos refiriéndonos, el sufrido por Morena (léase AMLO y Delfina Gómez), por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es el haber “admitido” un recuento de sólo 556 casillas, lo que significa el 2.98% del total de las que se instalaron en la pasada elección…

… Esto quiere decir, tajantemente, que “nada va a cambiar” la correlación de los resultados electorales del pasado 4 de junio en el Estado de México…

… Por las Torres de Satélite, en Naucalpan, andan diciendo que la diputada Irasema González está gastando miles de pesos para ganar adeptos, porque quiere ser candidata a la alcaldía… Sin embargo, no le alcanzará ni el dinero ni la publicidad, afirman vecinos, por la imagen que han dejado sus padres (Azucena y Guillermo) en esa demarcación…

… ¿Y recuerdan aquel joven, hijo de Isidro Pastor, que le gritó asesino al entonces candidato, Alfredo del Mazo, en un evento de la UAEM? Ahora pregona también a grito abierto que será candidato independiente, para seguir la “trayectoria” de su progenitor…

… Otro que buscará una candidatura independiente será Alejandro Gamiño, expresidente municipal de Coacalco… Ya no tiene otra opción, ya que los panistas le quitaron la confianza desde que fue capturado con cocaína en el DF, hoy CDMX…

… En Interlomas hay inquietud cada vez que transita por las calles de esa demarcación (Huixquilucan), la hija del gobernador Eruviel Ávila… Isis vive por la localidad, pero entre sus vecinos ha despertado suspicacia y alerta, porque siempre va protegida por guaruras que van en seis camionetas blindadas… Los colonos ya se preguntan el por qué tienen autos valuados en millones de pesos, aunque todos sabemos que esta seguridad es otorgada por el propio gobierno del estado, mientras su papá sea el mandatario mexiquense…