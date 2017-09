La lente de Don Juanito

* Juan Hernández, reportero gráfico de 8 Columnas, recibió reconocimiento por 40 años de trayectoria.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Como pocos, la información no deja de pasar por su lente, en su día a día cumple a cabalidad con la esencia de la noticia: ser veraz, pronta y objetiva. Quizá sea que bajo esta disciplina rígida periodística que Juan Hernández, fotoperiodista mexiquense, está en el lugar de los hechos antes que nadie desde hace 40 años, carrera en la que ha transitado de la era análoga a la digital con el internet y las redes sociales.

Sin su inseparable amigo, un Tsuru clásico, el sexagenario fotógrafo inicia su día laboral después de las seis de la mañana sin hora de salida, sus manos fusionadas a la cámara no dejan de retratar todo lo que sea noticia, su flash ha congelado a siete distintas administraciones estatales, que ya es decir mucho.

Con una trayectoria ininterrumpida, rememora que la labor del periodista ha venido a desgastarse ante la sociedad, igual que otras esferas como la política; ve que las nuevas tecnologías han viciado a los jóvenes reporteros a quienes aconseja ser buenos periodistas, como condicionaba el polaco Ryszard Kapuscinki en su libro “Los cínicos no sirven para este oficio”.

“La mayoría de los profesionales ya son con estudios, estudios muy avanzados, muchos quieren ser periodistas, pero no les gusta redactar ni ir a los lugares donde está el hecho noticioso… más que nada que quieran a su profesión y trabajo”, recalcó.

Juan Hernández presume con orgullo que abrazó como oficio al periodismo y con iniciativa, compromiso y persistencia se ha profesionalizado, hecho que no sólo le ha permitido perfeccionar los géneros fotográficos, también le ha dejado ser consiente del impacto social de la información al ser parte de un periódico.

Su trayectoria inició en 1976 en la Ciudad de México y lo hizo con el pie derecho al ser parte de la segunda televisora nacional, TV Azteca, por azares del destino llegó a tierras mexiquenses donde se ha integrado en nueve empresas periodísticas, pero su paso también ha estado del lado de instituciones como el PRI, Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Con dichas cartas laborales y sin tapujos, admite una etapa nada complicada para transitar de la fotografía análoga, donde se revelaban los rollos en un cuarto oscuro, a la digital, porque se reconoce como uno con la fotografía en su esencial sentido para informar lo que es noticia.

“Es un cambio en el que aprendes, la fotografía análoga era revelar rollos, hacer fotografía en cuarto oscuro; tienes que estar actualizándote día con día porque la tecnología va avanzando e igual tienes que tomar cursos o conferencias y estar atentos a los cambios que vengan”, señaló.

El fotoperiodista es consciente de que los reporteros inician el día estando en los primeros lugares de la noticia, como el hecho de ver al más famoso presidente de los Estados Unidos (EU), Barack Obama o al Papa Francisco, y terminar la jornada en una nota roja donde hay muertos y familiares que piden se respete su luto.

El pasado miércoles, el periodista del 8 Columnas y colaborador de la Agencia de Noticias de MVT, fue reconocido por sus 40 años de trayectoria impecable por el Club de Periodistas Primera Plana en la capital del país.

Este reconocimiento se suma al premio Presea Estado de México, en su versión de periodismo, que obtuvo en 1999 y que lo recordará a la posteridad en el Poder Ejecutivo o el logro de dirigir en dos periodos distintos a ls asociación de su gremio.