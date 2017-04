La ley no será negociable:JVM

Isabel Blancas

*Acusa candidata del PAN que la

agreden porque va arriba en las encuestas.

Josefina Vázquez Mota, candidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Acción Nacional, aseguró que no se detendrá para seguir inmersa en las falsas acusaciones en su contra de desvío de recursos hecha por otros partidos y candidatos que sólo quieren desviar la atención pues la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subdirección Jurídica y de Asuntos Internacionales, informó que no existe ninguna investigación relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su contra.

Está más que aclarado, dijo la aspirante, pues la Auditoría Superior y el excanciller, hoy secretario de Hacienda y Crédito Público, también ya aclararon el tema y quedó demostrado que son sólo calumnias y difamaciones por lo que no se detendrá en eso.

Asimismo, acusó al candidato del PRD, Juan Zepeda, de ser el comparsa del abanderado priísta, Alfredo del Mazo, y hacerle el trabajo sucio al atacarla durante el debate sostenido la mañana de este miércoles en una televisora.

Lo anterior en conferencia de prensa al término de su participación en la celebración del Día de la Ciudadanía, organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, en donde pidió abrazar al Estado de México con compromiso, con pasión, pero, sobre todo, con participación, para que la entidad cambie y se llene ese hueco que genera la indignación.

Durante su encuentro con los universitarios, la candidata de Acción Nacional advirtió que cuando la ley no se aplica no se pueden tener instituciones fuertes, ya que se debilitan cuando no están en el marco de la legalidad. Por ello, señaló que como gobernadora la ley no será negociable.

“El Estado de México tiene primeros lugares en inseguridad, corrupción e impunidad, debido a que la ley no se cumple, a que la gente buena vive tras las rejas y la delincuencia anda libre. El Estado de México necesita un Estado de Derecho”, enfatizó.

Tras expresar que 14 por ciento de los jóvenes del país son mexiquenses, Josefina indicó que una de sus políticas públicas será tener propuestas integrales para los jóvenes, que permitan ponerle un alto, por ejemplo, a los altos índices de embarazos adolescentes (51 mil por año).

Sobre el tema de mujeres, destacó que sólo el dos por ciento de los feminicidios en el Estado de México llegan a una sentencia, lo que habla de una institución debilitada en la procuración de justicia.

Finalmente, durante la ronda de preguntas, la candidata respondió con datos duros sobre la realidad en la entidad y aprovechó para convocar a los jóvenes a no tener miedo y a confiar en que su preparación les permitirá vivir con libertad, porque el Estado de México se convertirá en una entidad de oportunidades y con justicia.