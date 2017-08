La obligación de América es dar espectáculo: “Piojo”

México.- Además de lograr los objetivos para este semestre, como son los títulos del Torneo Apertura 2017 y la Copa MX, Miguel Herrera, técnico del América, tiene claro que la este equipo requiere ser espectacular en todos los partidos. “Es la obligación de este equipo, si no juega bonito la gente no se llena, vamos a salir a buscar el divertir a la gente, trabajo en el equipo, desde que soy técnico mi primera idea es divertir a la tribuna y eso intentamos cada partido, hay juegos en los que las cosas salen bien en otros no”, dijo.En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega señaló que eso será precisamente lo que buscarán hacer este sábado cuando visiten a Lobos BUAP para sumar su tercer triunfo en esta semana.

“El equipo se ve como me gusta, esta semana fue complicada, tres visitas, trataremos de hacer 9 de 9 y eso sería muy importante, del volumen de juego debemos ser mejores, de la concentración también porque el equipo rival ha aprovechado esos momentos”, apuntó.

Respecto al hecho de enfrentar a Rafael Puente, a quien debutó como jugador con el Atlante, manifestó que se verá las caras con alguien que empieza a forjar un nombre. “Me da mucho gusto enfrentar a Rafa, gente conocida, gente amiga, ha tomado una oportunidad y le ha ido bastante bien, otro mexicano más que levanta la mano para ser más la baraja de técnicos confiables”, estableció. Recordó que siempre fue analista de los entrenamientos, “se le está dando más esa posibilidad de ser técnico, más que de jugador al estar aprovechando ese conocimiento”. Hace buen grupo, y eso le ha dado la posibilidad de lograr ese éxito, en el futuro será muy confiable para cualquier equipo por los resultados que ha conseguido”, sentenció.