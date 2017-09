* Brigadistas internacionales reconocen

unidad de mexicanos tras sismos.

México.- Brigadistas de Colombia y España resaltaron la solidaridad, unidad y organización demostrada por los mexicanos ante la tragedia que dejaron los sismos de 8.1 y 7.1 grados.

“(Nosotros) vinimos aquí, no sabiendo bien qué nos íbamos a encontrar y nos encontramos a una sociedad unidad ante esta tragedia”, resaltó Ignacio Mayandia, integrante del Equipo de Búsqueda y Rescate de la Unidad Militar de Emergencia de España.

En entrevista con Notimex, enfatizó que la sociedad mexicana es “muy fuerte” y ha demostrado su capacidad para estar unida ante la situación de emergencia, tanto del 7 como 19 de septiembre.

Después de estar cinco días en México, en conjunto con un grupo de 54 rescatistas de aquel país y cuatro perros de búsqueda y rescate, subrayó que “el pueblo mexicano tiene que sentirse orgulloso de cómo se ha comportado ante esta emergencia”.

Esto porque los dos temblores han afectado severamente a varias localidades de los estados Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y la capital mexicana.

En ese tenor, el líder de rescate de Colombia, José Antonio Perdomo, refirió que si bien los ciudadanos mexicanos están lastimados por la situación tan crítica, demostraron su unidad para generar y salir adelante “sin esperar que el gobierno lo haga o dé (la ayuda)”.

Comentó que esta solidaridad es visible en todos los escenarios donde se registraron daños, y recordó que en una misión asignada en la Ciudad de México se percataron de varias personas a bordo de motocicletas.

“(Nosotros) creíamos que eran policías o algo así, pero eran de la misma comunidad que se acercaron para poder abrirnos camino y llegar a los sitios (de catástrofe), contó el rescatista colombiano, quien expuso que otro voluntario se ofreció a conducir la camioneta para ser trasladados de manera rápida y fácil.

Con una fuerza de 31 especialistas en estructuras colpsadas, dos binomios caninos y la experiencia que han sumado por años, el equipo ecuatoriano nunca dudo en alistarse para apoyar a México.

Señaló que este equipo ha realizado labores para evaluar daños en las estructuras de la delegación de Iztapalapa y desde el pasado domingo participan en las labores del edificio 286 de la calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma.

Entre los escombros de este inmueble se han recuperado siete cuerpos sin vida hasta el momento, precisó Perdomo, quien descartó que estén personas de Colombia entre las víctimas identificadas.

Al respecto, Mayandia apuntó que las labores de su equipo seguirán concentradas en ese edificio, pues “esa es la misión asignada por el puesto comando” y porque se sabe que 48 horas después del terremoto se identificaron “huecos de vida, voces de vida, donde podíamos encontrar supervivientes”.

Sin embargo, añadió que las probabilidades son menores después de más de 72 horas, “pero nuestra misión es buscar y rescatar hasta que no encontremos a todas las víctimas o hasta que el gobierno mexicano no nos dé la orden de finalizar esa misión; seguiremos ahí”.