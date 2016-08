“La tercera es la vencida”

* Admite senador Alejandro Encinas buscar candidatura al gobierno del Edoméx.

* Si no es con un frente progresista de partidos de izquierda, iría como independiente.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A escasos cinco días de iniciar formalmente las elecciones en el Estado de México, el senador Alejandro Encinas Rodríguez no descartó buscar por tercera ocasión la gubernatura e incluso por la vía independiente, pues admitió que varios partidos le han propuesto participar en el proceso, pero aclaró que fijará postura hasta que se genere un frente amplio progresivo en el territorio.

Al anunciar desde el municipio de Toluca el inicio de foros y consultas ciudadanas, el ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Encinas Rodríguez afirmó que la manera en que se le puede ganar al Revolucionario Institucional (PRI) es mediante un candidato ciudadano y una plataforma electoral social que resuelva los problemas de inseguridad, desigualdad y despojos ejidales que imperan en la entidad.

Ya que consideró que la postulación de una aspirante por partidos vía coalición fracturaría a un más a las izquierdas y a los movimientos progresistas.

“Me lo han plateado muchos partidos y a todos les he dicho lo mismo, no puede surgir una candidatura de una coalición de partidos en donde incluso haya contradicción de fondo entre ellos”, declaró.

“Yo estoy convencido de que sí, yo creo que están todas la condiciones, un candidato independiente, que incluso fuera apoyado por partidos políticos”.

Encinas Rodríguez aseguró que sus aspiraciones políticas personales están enfocadas para favorecer a la ciudadanía y no a los partidos políticos, por lo que insistió en no descartar su postulación a la gubernatura, pero con miras a construir una plataforma política ciudadana.

Lo anterior, porque resaltó que estas elecciones se vuelven coyunturales para sacar al PRI del Gobierno del Estado de México.

“Con el apoyo social para poder enfrentar los tinacos que ya están repartiendo ahí esta el caso de Ecatepec, están repartiendo infinidad de enceres domésticos y luego llegan los promotores del PRI para recoger los datos de las credenciales, ya empezó la operación por parte del PRI”, concluyó.