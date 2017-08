“La voz… México” no toma riesgos

*Repite dosis exitosa de “coaches” con Yuri, Laura Pausini,

Maluma y como invitado especial, Carlos Vives.

* El productor Miguel Ángel Fox anunció la sexta temporada

de esta emisión que arrancará el 15 de octubre.

México.- El productor Miguel Ángel Fox reconoció que esta vez “La voz…México” no quiso arriesgarse en cuanto a sus “coaches”, por lo que repitió la fórmula al tener a los cantantes Yuri, Laura Pausini y Maluma, y sólo como nuevo invitado, al colombiano Carlos Vives.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Fox comentó que realmente era un reto difícil para él esta sexta temporada que arrancará el 15 de octubre, “cómo le das vida o refrescas un programa de esta magnitud que tanto ha gustado, y en realidad esa fue la mayor dificultad”.

“En esta ocasión ‘La voz…México’ no se quiso arriesgar y decidimos repetir la fórmula de los ‘coaches’, porque sabíamos que había química entre ellos”, explicó Fox, quien nuevamente tendrá a Jacqueline Bracamontes en la conducción y se integra Odalys Ramírez para hacer capsulas sobre los participantes.

Por su parte, Yuri y Laura Pausini, quienes se conocieron en la cuarta temporada de la emisión donde trabajaron juntas, dejaron muy en claro que son buenas amigas, aunque eso sí, lucharán por tener buenos elementos en sus equipos.

“Se ha hecho una estrecha relación que se podrá ver en pantalla”, dijo Yuri, al destacar que ya son buenos amigos y han entrado en una dinámica muy divertida, que es lo que hace al programa que guste, “hay armonía y compañerismo”. Mientras que la italiana Laura Pausini dijo que aceptó regresar a la emisión por el gusto de trabajar en México y en un formato que le encanta.

“Es un placer llegar a esta producción donde todo está tan bien organizado, y miren que he trabajado en otros países”, dijo la cantautora, quien está dispuesta a disfrutar su estancia en México, al igual que Carlos Vives.

El colombiano es el nuevo “coach” que se integra al concepto, por lo que sólo expresó su profundo orgullo por ser parte de esta emisión y en un país como México que le ha dado tanto a su carrera. “A México le guardo cariño”, dijo Vives, quien está listo para esta emisión que tiene preparadas algunas sorpresas.

Maluma coincidió con los comentarios de Vives, pues México es un país que lo ha apoyado, por lo que ante las preguntas de qué tan accesible será ahora con los medios solo dijo: “siempre lo soy”.El cantante de música urbana ya había participado en la emisión solo que en la versión infantil, por lo que está listo para enfrentar este concepto y apoyar a los nuevos valores que salgan.