Laisha Wilkins tiene participación especial en “Tres veces Ana”

La actriz Laisha Wilkins se siente afortunada de participar en la telenovela “Tres veces Ana”, en la que realiza un papel diferente, “es más cálido, amable, pero no suave, señaló en entrevista telefónica con Notimex.

Agregó que se involucró en escenas riesgosas que espera que despierten en el público emociones diversas, porque las hicimos con verdad, expresó.

La actriz quien da vida a “Jennifer”, destacó que en esta telenovela, producción de Angelli Nesma, se le ha permitido recrear un personaje distinto a los que ha realizado.

“Es un papel que marca los límites de la antagonista, una de las protagonistas”, es la historia de unas trillizas que de niñas sufren un accidente y son separadas, pero con el paso de los años se reencuentran con personalidades totalmente opuestas.

Wilkins encarna a “Jennifer”, en una participación breve que tendrá un “desenlace abrupto y muy dramático, lo que me permite participar como actriz en efectos especiales y en escenas de acción, algo que me gustó, porque se lograron escenas muy reales que disfrutará el teleauditorio”.

“En la escena final subimos 16 pisos para grabar una pelea con tomas de drones, después me colgaron de una grúa y me dejaron caer para insertar la imagen, en realidad fue algo nuevo y riesgoso, pero la realización me emocionó”, señaló Wilkins.

“Para mí es fundamental darle veracidad a las escenas que me corresponden, porque al final, tanto trabajo se traduce en satisfacción cuando provocas emociones en el público, y ésto solo se logra cuando se trabaja con verdad”, insistió la actriz.

“Tres veces Ana” se transmite de lunes a viernes, a las 20:00 horas, por el canal las estrellas.