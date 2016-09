Lamenta Gabriela de la Garza cierre de Foro Shakespeare

* La actriz repone la obra “Las analfabetas” en

el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

México.- La actriz mexicana Gabriela de la Garza lamenta que el Foro Shakespeare esté a punto de cerrar sus puertas, pues considera que en este país hacen falta más espacios para la cultura.

“Es muy triste porque es tan difícil tener un lugar dedicado a la cultura, además es un lugar exitoso con tanta trayectoria, es una pena que por otras cuestiones se tiene que quitar, es difícil pelear, y que no reciba el apoyo para que pueda prevalecer”, externó la actriz en entrevista con Notimex.

Hace unos días se dio a conocer que el Foro Shakespeare, que alberga diferentes propuestas teatrales, cerrará sus puertas y se presume, en su lugar será construido un condominio habitacional.

“El Foro es un lugar probado, con más de 30 años operando y es justo lo que nos hace falta, tener más presupuestos y espacios, porque el arte busca salir por donde pueda”, externó la también productora.

Como amante del teatro, De la Garza volverá a montar la puesta en escena “Las analfabetas”, ahora en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ella además de ser una de las protagonistas, es la productora.

“Tuvimos nuestra premiere hace 15 días y nos fue increíble, aunque teníamos un rato de no hacer la obra Dolores (Heredia) y yo, pero ahora que la retomamos, fluyó como si no la hubiéramos dejado nunca, hicimos algunos arreglos, ya nos conocemos a los personajes, aunque no del todo porque siempre encontramos algo nuevo.

“La Ciudad de México es tan grande que podemos hacer una mini gira dentro de ella y ahora apostamos por el Helénico que es un poco más grande, comenzamos este martes 20 de septiembre hasta el 1 de noviembre”, indicó la actriz.

Al preguntarle por qué volver a realizar esta obra de teatro, indicó que lo hizo porque ha sido uno de los proyectos más enriquecedores de su carrera, además de que es una producción suya y le tiene mucho cariño.

“La obra ha gustado mucho, y la gente regresa a vernos, y eso también nos agrada, vamos a tener presentaciones en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de noviembre, tenemos una visita a Chile para enero y quizás haya chance de visitar Argentina, esta es una obra que se mueve sola, que tiene vida”, detalló.

“Las analfabetas” cuenta la historia de una profesora joven e idealista y una mujer adulta que vive aislada para ocultar su analfabetismo, realidades en apariencia contrarias que con el devenir de la obra, intuimos poco distantes, incluso cercanas, ya que la lectura no se circunscribe al ámbito literario, sino que también tiene que ver con cómo discernimos los hechos de la vida diaria.

Machete Producciones y Casiopea Entretenimiento traen a México desde Chile esta obra protagonizada por Dolores Heredia y Gabriela de la Garza.