Lanza grupo ingeniosa estrategia para impedir construcción de muro

Dallas.- El grupo de activistas “Cards Against Humanity (Cartas Contra la Humanidad) adquirió un terreno en la frontera con México para intentar evitar en ese lugar la construcción del muro fronterizo prometido por el presidente Donald Trump.

El grupo, creador del popular juego de cartas “políticamente incorrecto”, afirmó que “Donald Trump es un absurdo ente antropomórfico que le teme a los mexicanos”.

Agregó que “tiene tanto miedo que quiere construir un muro de 20 mil millones de dólares, y que todos saben que no logrará nada”, explicó el grupo en un comunicado en su sitio en internet.

“Así que compramos un terreno baldío en la frontera y contratamos una firma de abogados especializada en luchar contra expropiaciones, para que el muro sea lo más lento y costoso posible”, indicó el grupo de activistas.

Como parte de la estrategia para frenar la construcción del muro, el grupo prometió regalar un “pedacito” de su terreno en la frontera a quien participara el martes en una promoción navideña en la que ofreció seis regalos sorpresa a cambio de 15 dólares.

“Cards Against Humanity” aseguró que miles de personas se sumaron a la promoción en las 24 horas en las que estuvo disponible.

Si el grupo cumple con lo sostenido, el terreno que compró en la frontera con México será dividido entonces en miles de pedazos, por lo que legalmente el lote tendrá miles de propietarios que impedirán al gobierno federal construir un muro en ese sitio.

Para lograrlo la administración Trump se vería forzada a expropiar por interés público el sitio, lo que lo obligaría a establecer una demanda legal contra cada uno de los miles de propietarios del terreno, y eso crearía una tarea muy laboriosa y costosa que podría tardar mucho tiempo en litigarse.

Quienes se sumaron a la promoción recibirán por correo en diciembre próximo “un mapa ilustrado de la tierra, un certificado de nuestra promesa de luchar contra el muro, algunas tarjetas nuevas y algunas otras sorpresas”, aseguró el grupo, que tiene su sede en Chicago, Illinois.

No está claro qué otros artículos sorpresivos se incluirán: “La naturaleza de una sorpresa es que te sorprende cuando ocurre”, explicó el grupo en la sección de preguntas frecuentes de su sitio en internet creado especialmente para esta promoción.

El juego de cartas “Cards Against Humanity” está orientado para adultos, es gratuito y no tiene derecho de autor. Sus actores son activistas políticos opositores al presidente Trump.

El año pasado, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, Cards Against Humanity lanzó dos paquetes de “Vota América” para los dos candidatos presidenciales: El paquete Vota por Hillary y el paquete de Vota por Trump.

Cada paquete contiene 15 cartas de bromas sobre el candidato. El diseñador Max Temkin dijo en agosto de 2016 que los ingresos de ambos paquetes se destinarían a la campaña de Hillary Clinton.