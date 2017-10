Las Kardashian festejan 10 años en el canal E!

México.- Para celebrar el décimo aniversario de las hermanas Kardashian en E!, el canal transmitirá un especial de Kendall y Kylie Jenner el 10 de octubre a las 22:00 horas y un especial de Kim, Khloe y Kourtney el 17 de octubre a las 21:30.

Por si fuera poco dichos programas darán paso al estreno de la 14° temporada de la serie, el martes 24 de octubre a las 22:00.

Visto en más de 160 países “Keeping Up With The Kardashians” es una docuserie que creció de manera exponencial hasta convertirse en un fenómeno global, se informó en comunicado.

En esos especiales se podrá disfrutar desde rupturas hasta reconciliaciones, matrimonios, nacimientos y todo el drama en el medio. Los fanáticos del mundo han seguido el paso a esas particulares hermanas y su evolución en los últimos 10 años.

De esta forma en la señal de E! el 10 de octubre se podrá ver el especial de Kendall Jenner seguido del Especial de Kylie Jenner.

Mientras el 17 de octubre a las 21:30 horas estará al aire Especial de Kim Kardashian-West, Especial de Khloe Kardashian y Especial de Kourtney.