Las palabras de Trump son peligrosas

* Postura del mandatario estadounidense sobre acuerdo nuclear

de Irán afectará a todo el mundo: embajador iraní en México.

México.- Luego de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo nuclear de Irán, el embajador iraní en México, Mohammad Taghi, señaló que las palabras del mandatario de Estados Unidos son peligrosas, no solo para esa nación, sino para el mundo entero.

El Plan Integral Conjunto de Acción (JCPOA por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán se firmó entre el país asiático y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Rusia, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Ante ello, advirtió, si Estados Unidos decidiera no respetar el acuerdo y salirse del mismo, “Irán actuará de acuerdo a las circunstancias”.

Asimismo, el diplomático iraní manifestó que la intervención del país vecino del norte es irresponsable y desestabiliza a la región, lo cual provoca que la situación en la región sea más tensa.

Las diferencias internas que vive el gobierno estadunidense no deben afectar el acuerdo que ese país tiene con otros, pues el Acuerdo Nuclear no es bilateral entre Irán y Estados Unidos, “nosotros negociamos con una comunidad internacional, no sólo con la Unión Americana, sino con otros seis países, y el acuerdo fue aprobado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

De acuerdo con el embajador, “lo que hace Estados Unidos, el anunciar que no realizaría la certificación, es un mensaje peligroso, lo dejaré claro, Irán no será el primero en violar el JCPOA, Irán está cumpliendo fielmente el acuerdo nuclear, y lo respetará en tanto los otros lo respeten, si los otros lo violan e Irán no ve beneficio en el acuerdo, en ese caso, Irán no tendrá otra opción que tomar una decisión al respecto, pero la tomará”.

Por otra parte, el diplomático iraní aseguró que el terrorismo, del cual Estados Unidos acusa a su país de fomentar, no será vencido si no se se actúa en conjunto contra él, pues “para pelear contra el terrorismo debemos estar unidos, de otra forma no ganaremos”.

Precisó que la tensión no es con el pueblo estadunidense, sino con el nuevo gobierno que encabeza Donald Trump, el cual, dijo incluso trata de poner en contra del gobierno iraní a parte de su propio ejército, lo cual “pondría las cosas más peligrosas”.

“Las acciones que hace el gobierno de Donald Trump, lo único que están provocando es aislar a ese país cada vez más, busca problemas con muchos países, un día ataca a uno, al otro día a otro, se está aislando”, advirtió.

El embajador Mohammad Taghi puntualizó que Estados Unidos ha estado muy activo en desestabilizar la región, y en crear grupos terroristas como Al Qaeda, e incluso Isis.

Por lo anterior, confió en que México apoye la implementación del acuerdo, ya que incluso Latinoamérica podría verse afectada por las declaraciones del mandatario estadounidense.