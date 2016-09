Laura Flores graba tributo a José Alfredo con La Auténtica Santanera

* La actriz informó que regresa a la producción discográfica

para rendir homenaje al prolífico compositor guanajuatense

con el tema “Amanecí en tus brazos” en ritmo tropical.

México.- La actriz y cantante Laura Flores regresa a las producciones discográficas, ahora con la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, en un proyecto de tributo musical a José Alfredo Jiménez.

En entrevista con Notimex a las afueras de la Asociación Nacional de Actores, en una visita relámpago para saber su estatus como miembro de ese organismo, Flores informó que regresa a la producción discográfica para rendir homenaje al prolífico compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez.

“Es un honor conocer a Gildardo Zárate de la Auténtica Santanera, y agradezco a él y a José Alfredo Jiménez Gálvez por invitarme a este proyecto homenaje en el que voy a cantar el tema ‘Amanecí entre tus brazos'; me gustó tanto interpretar a José Alfredo Jiménez a ritmo tropical, que me siento contenta y nerviosa, porque es un género que no conozco”.

Laura Flores recordó que desde 2012 no grababa: “hace poco canté el tema ‘En otra piel’, que dio vida musical a una telenovela, hace meses grabé un tema de Mercedes Sosa para los premios ‘Tu Mundo’, y quedó muy bien”.

“No he dejado el canto, pero esto es diferente, es un regreso a la música de disco y soy afortunada, es una inyección de energía para aventurarme a hacer más cosas, porque el tema ‘Amanecí entre tus brazos’ se escucha de maravilla”.

La intérprete destacó que el encuentro entre la música vernácula y lo tropical de la Auténtica Sonora de Gildardo Zárate es un intercambio musical interesante: “no sólo voy a grabar el tema para el aniversario luctuoso de José Alfredo, sino para cuando me necesiten y mi agenda me lo permita”.

Subrayó que a pesar de estar concentrada en la actuación, todavía compone y canta: “mientras haya gente que me escuche, seguiré cantando, tal y como lo decía el buen José Alfredo Jiménez”.

“Tengo entendido que junior, (Jiménez Gálvez), presentará el disco, en el aniversario luctuoso de su padre, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y estaré presente para interpretar el tema que me corresponde, porque al parecer ya grabaron exponentes como Alex Lora, Salomón Robles y Pablo Montero, entre otros”, finalizó.