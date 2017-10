Laura Flores promete despertar emociones en “show” del Lunario

* La cantante dice que interpretará temas que le compuso Marco

Antonio Solís en su presentación del 15 de noviembre próximo.

México.- La actriz y cantante Laura Flores expresó su deseo de que el público que asista el 15 de noviembre próximo al Lunario del Auditorio Nacional se lleve un buen sabor de boca, razón por la cual prepara un concierto con el que promete despertar emociones.

En entrevista con Notimex, Flores adelantó que en su “show” incluirá las canciones que le compuso Marco Antonio Solís, así como las que grabó en la década de los 80, pero ahora con nuevos arreglos.

“Estoy muy comprometida con el aspecto musical, me estoy enfocando más porque quiero que la gente sienta, vibre y se emocione. Quiero ofrecerle música de buena calidad, que pueda cantar algo que parece muy simple, pero es complicado”.

Para este concierto, Flores indicó que se apoya en el productor Ricardo Robledo, a quien le tiene mucha fe y con quien ha trabajado en otros proyectos.

“Mis coros también juegan un papel importante, no van a ser como fantasmas que siempre están vestidos de negro, ellos van a estar bien prendidos.

“Me voy a dar vuelo en este ‘show’, porque incluiré las canciones con las que crecí, en estos tiempos tienes muchas licencias para hacer lo que se te dé la gana y quiero hacer algo diferente”, expresó.

Respecto a la libertad creativa, indicó que ahora quiere cantar aquellas canciones que le lleguen al alma, y no como las que imponían por moda o estrategia.

“Gracias a las redes sociales la gente se expresa más, antes no hablaba y ahora todos tienen una voz, y hay muchos artistas que han salido de las redes sociales y cantan lo que les gusta, ahora me siento más libre para escoger mi repertorio”, detalló.

Expresó que también planea lanzar un disco con el que refleje estos gustos musicales, tal y como lo hizo en 2012, cuando editó un álbum con estas influencias y que consideró “su capricho”.

Expresó que después de su presentación en el Lunario, planea ofrecer más conciertos tanto en la capital del país como en otras plazas de la República Mexicana, lo cual la mantiene contenta.

Respecto a la actuación, adelantó que este año participará en un proyecto de teleserie del cual no quiso dar detalles, sólo mencionó que posiblemente comience a grabarse a fines de este año.