Lavolpe es candidato para dirigir a Chile

*El entrenador argentino ensalza su trayectoria

y experiencia y se compara con Josep Guardiola.

Santiago.- El exentrenador de la selección mexicana de futbol, Ricardo Lavolpe, reconoció que existe contacto con la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) de Chile para reemplazar a Juan Antonio Pizzi, informó el portal electrónico Emol.com.

“Fui a los Juegos Olímpicos de Grecia y gané la Copa de Oro de 2003 dirigiendo a México (…) Tengo Experiencia”, indicó el entrenador de 65 años con pasos en el América, Toluca, Boca Junior y la selección de Costa Rica, entre otros

Durante una entrevista con Emol.com, Lavolpe mostró sus logros para dirigir a la actual selección bicampeona de América como estar “en un mundial, el de Alemania 2006, y también en una Copa Confederaciones (en el mismo país).

Relató que “(su trayectoria) significa que tienes experiencia en eliminatorias y en manejar un grupo. Me pone bien, me pone contento que me hayan contactado y ser considerado para dirigir a Chile. Dios quiera que se me dé, por supuesto”.

Por otra parte, el entrenador se comparó con el actual adiestrador del Manchester City de Inglaterra, Josep Guardiola, y sostuvo que “si me elogió fue por el protagonismo, el salir jugando, el tener una gran cantidad de llegadas”.

“Si Guardiola habló bien de mí es porque compartimos una filosofía futbolística. Vio cómo trabajaba la selección mexicana; el protagonismo y el manejo de la pelota que teníamos. Esa selección salía jugando desde atrás, tratando de tener el control del partido y así teníamos más la pelota”, comentó.

Respecto a la materia prima que tiene Chile, Lavolpe refirió que “hay equipos grandes, como las dos universidades, Colo Colo (…) Para mí, en un trabajo completo, no solo están los jugadores del exterior, sino los que juegan en el ámbito local. Hay que ver continuamente qué nuevos jugadores hay”.

Asimismo, reconoció ser conocedor de la liga local chilena y manifestó que “hay que trabajar mucho en lo local, viendo el campeonato, los equipos, y dialogar con los técnicos para tener una idea total”.

“De los futbolistas actuales conozco al ‘Gato’ Silva, a quien tuve en Jaguares. Para qué hablar de Vidal, Sánchez, Bravo, Medel, Vargas”, consideró.