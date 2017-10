Le regresan la “cachetada” a Yáñez pero con “guante blanco”

*Periodista Paco Fuentes demanda a la estrella de

las telenovelas por asalto, agresión y angustia emocional.

Miami.- El actor mexicano Eduardo Yáñez fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por la cachetada que le propinó a un reportero de la cadena Univision, el pasado 10 de octubre durante una alfombra roja en Los Ángeles, California, reportó el sitio web TMZ. Paco Fuentes, del programa “El Gordo y la Flaca”, asegura que Yáñez lo golpeó tan fuerte, como se observa en un video, que provocó que las personas a su alrededor se quedaran congeladas, en estado de shock, según la demanda que TMZ asegura haber obtenido.

En la querella, Fuentes manifestó que Yáñez continuó amenazándolo y mirándolo fijamente en los momentos posteriores a la bofetada. El reportero está demandando a la estrella de las telenovelas por asalto, agresión y angustia emocional.

Según la demanda, Yáñez no ha mostrado ningún remordimiento y ha tratado de justificar su comportamiento al señalar: “Mi vida privada no está en venta”.

El actor, de 57 años, le propinó una bofetada a Fuentes luego de que éste le cuestionara sobre problemas con su hijo Eduardo Yáñez García, quien reside en Estados Unidos, y del porqué el protagonista de telenovelas como “Fuego en la sangre” no le pagaba los gastos de su auto dañado. Yáñez se disculpó después públicamente durante el programa de “El Gordo y la Flaca”, pero aclaró que no era un perdón, mientras que Univision emitió un comunicado en el que condenó el acto de violencia y expresó su total desaprobación. Según TMZ, Yáñez también está bajo investigación por la policía de Los Ángeles.