Letras de Juan Gabriel

POR Juan Gabriel González Cruz

Comisión Anticorrupción, entre miopes y torpes

Cuando uno piensa que los integrantes de la Comisión que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México llegaron al límite de la torpeza, salen con una nueva.

Resulta que uno de los 15 “ciudadanos” finalistas era -hasta el 2014- militante activo del Partido Acción Nacional, por lo cual nunca debió inscribirse o por lo menos la comisión de selección tuvo que detectar esta anomalía. No fue así, los filtros no sirvieron.

Se trata de Sergio Enrique Prudencio Carvajal, quien aparece en la lista de miembros activos del PAN en el Estado de México y no sólo eso, refrendó su adherencia hace 3 años. Entre los requisitos para ser aspirante y contendiente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción está el no haber sido militante de algún partido político.

Textualmente el punto número nueve dice lo siguiente: “No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria”

Al menos que se trate de su clon o un homónimo, nos encontramos con que Sergio Enrique Prudencio Carvajal aparece en el padrón de militantes de Acción Nacional. El documento panista, con corte al 21 de agosto del 2016, detalla que Prudencio Carvajal se afilió al PAN el 6 de junio del 2002, con refrendo en el 2014. Incluso aparece la clave de su credencial de elector: PRCRSR77081688H700.

El viernes comenzaron las entrevistas de los 15 finalistas y este lunes concluyen. Salvo alguna explicación contundente, el joven Sergio Enrique debe ser descalificado y seguir como Director de Vinculación Municipal de la Contraloría del Poder Legislativo.

Aunque en realidad estas pifias terminarán beneficiando a otros peores; parece que se les allana el camino a varios ex consejeros electorales. De ese tamaño es la miopía u omisión de la Comisión de Selección Anticorrupción. Sarta de inútiles

CANCIÓN DICHO O REFRÁN

Esa de timbiriche de “Soy un desastre”…

Ayer el actor y cantante, Eduardo Capetillo, se reunió en su rancho con un grupo de periodistas para ofrecer un desayuno y de paso, destaparse subliminalmente como aspirante a la alcaldía de Ocoyoacac. En un breve mensaje juró no ser parte de algún partido político y por ende deslizó la probabilidad de competir por la vía independiente en las elecciones del 2018. El ex Timbiriche dice que está preparado para lo que venga, pero se cotiza al señalar que la ciudadanía de Ocoyoacac es la que le tiene que pedir que sea candidato: “No es que yo quiera, eso no tiene que nacer de mí, tiene que nacer de la población de Ocoyoacac… Van a tener de mi honestidad y transparencia”

Con todo y que el Tribunal Electoral del Estado de México ya le ordenó al ayuntamiento de Ocoyoacac que le dé a Eduardo Capetillo su constancia de residencia, habría que aclarar que la credencial de elector que presentó el artista es de la Ciudad de México y le fue expedida en el 2015. Seguro que los ciudadanos de Ocoyoacac están ansiosos por tener de alcalde a un vecino con domicilio en Bosques de las Lomas, Cuajimalpa.

El enemigo en casa…

En el PRI estatal se están llevando cada sorpresa. Con la puesta en marcha de la estrategia “lealtad” se han encontrado numerosos casos de traición y fuga hacia las filas Morena. Ahora se dieron cuenta que la primera regidora suplente de Toluca, Mónica Álvarez Némer, aparece como aspirante a Coordinadora de Organización del Distrito local 34 del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, con amplias posibilidades de ser la candidata a diputada por el partido de izquierda. Mónica Álvarez es la suplente de Rosario Velasco Lino, quien en la campaña del gobernador, Alfredo del Mazo, pidió licencia y por ende Álvarez Némer ocupó la regiduría. Mónica Álvarez dio visos de traición desde hace varios meses cuando a través del Patronato Pro Centro Histórico arreció los ataques hacia el gobierno municipal de Fernando Zamora. El enemigo no sólo en casa, sino en la cocina.