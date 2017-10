Letras de Juan Gabriel

POR Juan Gabriel González Cruz

El Partido Verde “Chimoltrufio”

El Partido Verde Ecologista le anda jugando al discurso chimoltrifio. Por un lado el líder estatal de los “ambientalistas”, José Alberto Couttolenc, despotrica contra el gobierno estatal por el tema de la inseguridad y desliza cada vez más su intención de romper la alianza política con el PRI rumbo a las elecciones del 2018; pero en otra línea, su representación ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) afirma tajante que la coalición con el tricolor sigue firme.

Desde que tomó protesta como dirigente de la franquicia del tucán en la entidad mexiquense, José Alberto -el cuñado del Niño Verde- ha lanzado el amago de abandonar la alianza con el PRI y competir sólo con sus propios candidatos en los comicios federales y locales.

En los últimos días y tras haber denunciado públicamente un acto de delincuencia en sus oficinas, Couttolenc Buentello, reclamó el grave clima de violencia que se vive en el Estado de México, entidad que tiene un gobierno que ellos mismos impulsaron mediante la alianza PRI-PV-PANAL-PES. No es que el dirigente del Verde no tenga razón, lo que no tiene es vergüenza.

En contra parte, quizá con la intención de ablandar la amenaza de abandonar la coalición, el representante ante el IEEM, Esteban Fernández, afirma lo siguiente: “Seguimos en pláticas y somos aliados del PRI, trabajamos en la campaña y por el momento nuestra postura es seguir adelante en la coalición, no hay nada definido”.

Fernández Cruz va más allá al sostener que José Alberto Couttolenc “está manejando la situación desde su punto de vista”, porque que en el momento actual la postura del partido es mantener una relación firme con sus aliados, entre ellos el PRI.

¿En el Partido Verde no están jalando todos para el mismo lado o se están haciendo los locos? Cualquiera que sea la respuesta es evidente que los ecologistas se están agarrando en la conocida frase de: “yo como digo una cosa digo otra”. Qué se puede esperar de una camarilla que en el Estado de México no representa nada en lo político ni en lo social. Son una horda de mantenidos.

¿Candidatos propios?, empecemos a ver quiénes son algunas de sus piezas en el Valle de Toluca. En Metepec ya está en promoción abierta el primer regidor, Jair Garduño Montalvo, hermano de Emir, alias #LordRollsRoyce, aquel que protagonizó el emblemático episodio de escándalo y prepotencia que lo llevó a la cárcel. No pues sí… ahí la llevan.

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

El que calla otorga…

La semana pasada se dio a conocer la detención de dos custodios del centro preventivo para menores de edad “Quinta del Bosque”, ubicado en Zinacantepec; son acusados de abusar sexualmente de una jovencita recluida en el tutelar. Uno de los presuntos responsables fue identificado como Fernando “N” y de inmediato en las redes sociales se afirmó que este sujeto sería hermano de la ex presidenta municipal, Olga Hernández.

Ante tal señalamiento la ex edil y hasta hace unos días alta funcionaria de la Secretaría de Educación del estado, debe salir a responder a las afirmaciones que la vinculan con este depravado personaje, porque de ser cierto también saldría empañado el nombre de Marco Antonio Esquivel, contador general gubernamental y hasta el de la actual diputada federal, Olga Esquivel. ¿Es o no su hermano señora Olga Hernández?