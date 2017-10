Letras de Juan Gabriel

POR Juan Gabriel González Cruz

Tras la pista de medicamentos e insumos

Como balde de agua fría cayó el anuncio del pasado lunes a cargo del gobernador, Alfredo del Mazo Maza, en el sentido de no permitir más una queja o reclamo por falta de medicamentos o insumos en los hospitales el sector salud.

Varios directores y mandos medios de hospitales y clínicas del Estado de México se erizaron al conocer que, derivado de ajustes, adquisiciones y apoyo del gobierno federal, desde el 23 de octubre inició una amplia distribución de materiales de tratamiento y prevención para los usuarios de los nosocomios y unidades médicas de la entidad.

Las quejas se cuentan por miles en el sentido de que en las instalaciones del sector salud mexiquense no hay ni curitas; los pacientes tienen que comprar desde aspirinas, hasta las jeringas y vendas. Siempre resultó una incongruencia que se inaugura infraestructura hospitalaria al por mayor y que al final de cuentas no hubiera utensilios para atender a los enfermos.

Y la verdad no es que los hospitales carezcan totalmente de los insumos, lo que pasa que algunos vivales han hecho desde hace varios años su “cochinito en especie” al amparo de las compras consolidadas, de las adquisiciones y otros acuerdos por debajo de la bata.

Es prácticamente un secreto a voces que medicamentos, insumos y todo tipo de materiales que se deben suministrar en los hospitales públicos andan merodeando en varias clínicas y consultorios particulares, cuyos dueños o encargados son precisamente directivos y médicos de importante relieve en el sistema estatal.

Nos informan que el secretario de Salud Gabriel Oshe´a ya tiene datos firmes y una investigación abierta de la red de médicos que han montado sus negocios personales a costa del erario.

Por cierto… ¿qué pasó con la empresa Synthes Johnson and Johnson?, ¿por qué desde hace dos años ya no es proveedora esta importante firma internacional en el sector salud del estado, siendo una de las fabricantes de dispositivos médicos y productos farmacéuticos de más prestigio en el mundo? Está muy raro. Sobre todo porque el consorcio internacional tenía como plus el otorgar cursos y actualizaciones internacionales a médicos mexiquenses.

Habría que verles la cara a funcionarios como el Dr. Carlos Tevera Ovando quien durante años ha sido señalado como el que verdaderamente controla la operatividad del “Hospital Adolfo López Mateos” de Toluca desde la Jefatura Médico-Quirúrgica. Por mencionar un ejemplo.

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

No por mucho madrugar…

Sorpresa la que se están llevando propios y extraños en municipios de la zona sur, concretamente del nuevo Distrito 7 con cabecera en Tenancingo, al notar un abierto despliegue de precampaña por parte del presidente de la Fundación Colosio del PRI, Alfredo Baranda Sáenz. El junior, hijo del ex gobernador del mismo nombre, parece haber apartado desde ahora la candidatura a la diputación local al estilo de los franeleros. Muy anticipado el joven Baranda, seguro ha de tener el aval del Comité Directivo Estatal del PRI, de los alcaldes de la región y, sobre todo, de la militancia priista. Habrá que checar su residencia y arraigo en Malinalco.