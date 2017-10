Letras de Juan Gabriel

POR Juan Gabriel González Cruz

Meade, a mitigar el pánico escénico

Propio de un proselitismo estilo “Enrique Peña o Alfredo del Mazo”, ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público del país, José Antonio Meade Kuribreña, arrancó suspiros, piropos, chiflidos, porras y vivas por parte de la “cargada femenil tricolor” que tuvo un encuentro con el presidenciable que no es priista.

Meade estuvo ayer en el Comité Directivo Estatal del PRI con el argumento de participar en la Novena Sesión Presencial de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de México. Pocos saben qué significa esto, pero sinceramente es lo de memos, lo importante es que el Secretario de Hacienda se dejó consentir al grado de ser hoy el único aspirante a la presidencia que se ha reunido con la clase política mexiquense y con el aval del partido.

Más de 200 “selfies” en el Recinto a la Revolución de la sede del PRI mexiquense. Un hervidero priista para posicionar a Meade Kuribreña como el inminente candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 2018.

¡Vuelta, vuelta, vuelta!, es lo que le pidieron al encargado de las políticas hacendarias en el país, quien con un apretado semblante tuvo que complacer a las mujeres que en todo lo alto tenían sus teléfonos y aparatos móviles. Su talento como economista dista mucho del político que quieren ver los priistas, por eso la premura de irlo placeando para quitarle algún grado de pánico escénico que pudiera tener José Antonio.

Sin poder evitar las preguntas de los reporteros José Antonio Meade negó que su asistencia al bunker priista se haya tratado de un destape o preámbulo para la candidatura.

“Se me invitó a un evento de capacitación al que vengo con mucho gusto, como parte de una política pública y de buscar una política de inclusión más asertiva… tener un espacio de diálogo para hablar de política pública. Ahorita no son tiempos todavía, me sigo desempeñando como Secretario de Hacienda. Seguimos trabajando como secretario, estamos atentos a los tiempos”, dijo Meade para despojarse de cualquier presión sobre destapes anticipados y tiene razón, lo de ayer no fue es un destape, lo de José Antonio ya es precampaña.

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

Esa canción de José Alfredo Jiménez, “La Media Vuelta”…

Ayer el presidente estatal del PRI, Ernesto Némer Álvarez, le dio al Partido Verde y a Nueva Alianza sus cinco minutos de importancia. Según Némer la coalición con PV y PANAL aún no está rota pese a los amagos de estos partidos satélites que -despechados- han deslizado que podrían competir solos o con otras alianzas en las elecciones del siguiente año.

Mientras en sus tribunas Partido Verde y PANAL reclaman el no haber sido incluidos en el gobierno de Alfredo del Mazo, Ernesto Némer sostiene que sus homólogos no le han hecho comentarios formales de su descontento, es decir, no tienen los arrestos suficientes para expresarlo de frente.

Los expresado por Ernesto es contundente cuando afirma que lejos de tronar, los tres partidos han iniciado las pláticas para mantener la coalición. Ni el Verde ni el PANAL tienen el tamaño suficiente para botar el acuerdo con el PRI, es cuando el priismo lo decida. Ahora sí que: Te vas cuando yo quiera que te vayas…