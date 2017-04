Letras de Juan Gabriel

Los disparates de los anuncios espectaculares

Bajo el aforismo «El medio es el mensaje» del teórico canadiense, Marshal McLuhan yo me pregunto: ¿qué nos están transmitiendo los candidatos a la gubernatura del Estado de México con sus campañas visuales?, en este caso en sus anuncios espectaculares que -dicho sea de paso- han estado moderados en cantidad, comparado con otros procesos electorales.

En un recorrido que esta columna realizó por el Valle de Toluca se encontró con lo siguiente:

Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición PRI-PV-PANAL-PES aparece en sus anuncios con una camisa a cuadros, remangada, medio cuerpo, casi de frente, inclinado hacia su derecha. Colores verde, blanco y rojo, los de su partido. Serio, sonrisa apretada; su brazo derecho levantado y doblado en el codo a 90 grados, puño cerrado… para algunos parece un «corte de manga», sobre todo por la frase «Fuerte y con Todo».

Josefina Vázquez Mota, del PAN, blusa blanca, pelo lacio caído, sonrisa a mitad de boca. Colores de su anuncio en blanco, varios tonos azules, un ligero contraste rosa. Al fondo, en imagen fuera de foco o disuelta, gente. Su frase «Más que un cambio» no dice para quién ni para cuándo, aunque los panistas deducen que los mexiquenses ya se lo imaginan. Qué tal si le ponen «Más que un Cuchi-Chuchi», pegaría mejor, ¿o no?.

En el PRD no se quebraron la cabeza. Su candidato Juan Zepeda aparece en los espectaculares con una chamarra en tono piel y camisa blanca, la sonrisa extendida. Fondo blanco, letras negras y el texto: «Gobernar el Estado de México… Sí puede». Ni cómo ayudarle, en la frase lleva la penitencia.

Delfina Gómez trata de infundir austeridad con sus contados espectaculares. En ellos se aprecia que su equipo de imagen sabe que el partido Morena es más conocido por Andrés Manuel López Obrador que por el resto de sus militantes; por ello la fotografía de la candidata ocupa casi la mitad del espacio. El punto de la letra «i» de la palabra Delfina fue cambiada por un corazón. No hay muchos colores, sólo marrón y blanco. El anuncio tiene exactamente 10 palabras donde destaca la frase «La esperanza se vota». A ver si el electorado no se confunde por aquello de «o votan por Esperanza o votan por Delfina».

Oscar González del Partido del Trabajo le tiene que hacer un monumento al Photoshop porque de plano le resultó mejor que una cirugía pozolera: de cachete, trompa y papada. En sus anuncios callejeros el cómico candidato petista pasó de proponer que el Estado de México se merece «un Óscar» -en franca referencia a la estatuilla de Hollywood- a la ocurrente idea de ofrecer la «Pena de muerte para los feminicidas». En una de esas el Partido Verde lo acusa de plagio por la brillante idea electorera de la pena capital a los delincuentes que, por supuesto, nunca será cumplida.

Hablando del Partido Verde, ¿ya vieron sus anuncios espectaculares?, sí, esos que con una fotografía a blanco y negro de un microbús urbano dicen: «¡Basta! de transporte público malo e inseguro», por cierto colocados a un lado de los de Alfredo del Mazo, su candidato a gobernador. Seguro el reclamo es para el gobierno del estado y la Secretaría de Movilidad. ¿Pues no que son sus amigos?.

Y ya en un acto verdaderamente deplorable entre lo ridículo nos encontramos, casi detrás de los arbustos de Paseo Tollocan, un espectacular del Partido Nueva Alianza. Una oda al disparate y una grosería al respetable magisterio que dice representar el PANAL. Cómo estarán de escasos en ingenio los neoaliancistas que tuvieron que pedirle a su militante estrella y excandidato presidencial, Gabriel Quadri, que posara para la foto. Para cerrar esta tétrica escena la frase de Nueva Alianza: «Por los que ya no creen… corrijamos lo que está mal».

Una coincidencia: en todos los anuncios espectaculares los logotipos de los partidos ocupan un reducido espacio en las pancartas. ¿Por pena o medición de riesgos?.

Hoy no hay cancionero, estoy atrofiado de tanta belleza, talento e inteligencia que vi en los anuncios espectaculares de los partidos y candidatos.