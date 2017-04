Letras de Juan Gabriel

Fatal puede resultar la postura de indiferencia que ha tomado y manifestado públicamente la autoridad electoral frente a la guerra sucia que ya es el aderezo de las campañas políticas en el Estado de México.

Ante el burdo espectáculo que comienza a tomar niveles de violencia el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) han decidido cruzarse de brazos y -así de fácil- no hacer nada por sancionar y frenar esto que se perfila para una batalla campal de todos contra todos: partidos, candidatos, militantes y simpatizantes.

El viernes pasado en su visita a Toluca para supervisar los avances del proceso electoral, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello respondió lo siguiente a pregunta expresa sobre si era necesario un llamado, exhorto o petición para que partidos y candidatos se condujeran con civilidad:

«La autoridad electoral aún puede ejercer una especie de autoridad moral… la autoridad electoral puede hacer un exhorto para campañas de calidad, pero el único exhorto es que cumplan con los parámetros legales todos los actores involucrados en un proceso electoral. Los exhortos son buenos deseos».

Prácticamente esta declaración de Córdova Vianello fue el banderazo de salida para el «dense con todo» porque el INE «no ve ni oye». Esto sin duda habrá de impactar en el desaliento ciudadano para ir a votar el 4 de junio.

La posición de las autoridades electorales es tanto como si el árbitro de un partido de futbol soccer decidiera no llamar a los contrincantes a un juego limpio y en caso de que se dieran hechos fuera de la norma no sacara las tarjetas amarillas de amonestación o rojas de expulsión. Omisión es complacencia.

Ayer la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, fue agredida por un grupo de personas que le impidieron hacer propaganda a favor de Josefina Vázquez Mota en el tianguis dominical de «El Tenayo» de Tlalnepantla.

La panista fue sacada del mercado a bola de «papazos» y uno que otro puntapié. Según lo denunciado se trata de un tipo identificado como Hugo y le apodan «El Gigo». A decir de Xóchitl es un priísta que utilizó la violencia para cerrar el paso al proselitismo a favor de Josefina.

De resultar cierto que se trata de un activista del PRI, en nada ayudaría al partido y a su candidato, Alfredo del Mazo a sostener que el tricolor no está inmerso en la guerra sucia. Por lo tanto, le toca a la Fiscalía General de Justicia dar con el paradero de este sujeto para evitar sancionar la agresión a una dama. De no actuar, el Ministerio Público será cómplice de un patán que lastimó a una mujer, esto independientemente de su filiación política y el frustrado proselitismo en un tianguis.

Esta son las consecuencias de las campañas sin nivel y la ausencia de una autoridad electoral firme.