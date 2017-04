LETRAS DE JUAN GABRIEL

Chistecito de 20 Millones de pesos…

Isidro lo sabía, siempre lo supo; le ocurrió lo mismo que en el 2004 cuando Arturo Montiel le dijo que “podía” ser candidato a gobernador el año siguiente y él se lo tomó en serio por anticipado, de hecho, estuvo a punto de descarrilar el proyecto estatal de Enrique Peña Nieto. Tuvo que salir por cuerdas.

Ahora fue exactamente lo mismo, le dijeron que “podía” ser candidato independiente para minar el voto opositor y se saltó las trancas, arrebató y se hizo –momentáneamente- de la candidatura sin partido. Hoy está fuera de la jugada, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) le revocó su aspiración, no estará en las boletas del 4 de junio.

¿Qué hizo o qué dejó de hacer? sólo él y sus arranques de político lo saben. Lo cierto es que ya le habían anticipado con diversos mensajes que su candidatura sería aniquilada; no por nada coincidieron PRI, PAN, PRD y Morena en presentar las quejas de inconformidad, casi redactaron juntos el texto de impugnación de la candidatura de Isidro.

Desde el lunes por la noche ya era un hecho consumado, un magistrado del TEEM le habló directamente a Isidro para anunciarle que sería anulada su candidatura. Por eso el equipo del frustrado independiente decidió montar el show de Rolany Pastor, hijo de Isidro, quien trató de increpar al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Por momentos el chavo logró hacerse de cámaras y micrófonos, pero no le duró mucho el gusto. Todo terminó donde inició, ayer acompañó a su papá en el inicio de la huelga de hambre frente al Instituto Electoral del Estado de México.

Lo más preocupante del caso no es que Isidro quede fuera, sino que los mexiquenses podríamos pagar este chistecito con más de 20 Millones de pesos que costará el volver a imprimir las 11.5 millones de boletas electorales que el IEEM ya había mandado hacer.

CANCIONERO

Esa de “Volver, Volver” de Vicente Fernández, para Elizabeth Vilchis.

En los pasillos de Palacio de Gobierno nos confirman el regreso de Elizabeth Vilchis al gobierno del Estado de México, no como secretaria de gabinete, sino como encargada del proceso de entrega recepción de la actual administración de Eruviel Ávila. La ex Secretaria de Desarrollo Social y gente de primera línea del poderoso secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, será la responsable de revisar las cuentas del Poder Ejecutivo. Si algo no cuadra, seguro no querrán verla enojada.