LETRAS DE JUAN GABRIEL

POR Juan Gabriel González Cruz

Ley de intereses, no de necesidades

A más de un año de iniciadas las discusiones de la llamada Ley para la Protección al Ejercicio Periodístico del Estado de México la propuesta inicial está más revolcada que un boletín.

Algunos colegas me han preguntado al respecto y seguramente otros se cuestionarán ¿por qué opino si no he participado en una sola de las reuniones con los diputados? Aquí va mi respuesta.

Considero que como gremio no tenemos los más elementales requisitos de organización, unidad y seriedad.

Desde mi punto de vista este -el mexiquense- es el oficio del más alto ego, de la división en territorios y las múltiples asociaciones que -como los delegados de mi pueblo- sólo sirven para hacer fiestas. Esa es nuestra organización, cada grupo presentando sus propuestas o alegando por separado que se excluya lo que no es de la tribu.

¿Unidad? Literalmente nos desconocemos. No sabemos a precisión quiénes ni cuántos ejercemos, lo único cierto es que somos “un chingo” (eufemismo). Cómo está la cosa de grave, que en este momento hay más medios de comunicación -electrónicos y escritos; pero especialmente periódicos, revistas, páginas de internet, blogs y muros de Facebook- que reporteros en la calle.

Varios se esponjan cuando se habla de conceptualizar al periodista, le temen a la profesionalización y a que se defina quién sí y quién no. ¿O ya a cualquier persona que ande en la calle con un celular y dé a conocer una información se le podrá catalogar como periodista?, entonces mañana me salgo a defender a Doña Chona por el desalojo de su puesto de tacos y ya soy abogado. A ver qué me dicen los litigantes.

Uno de los grandes obstáculos de por qué no se ha aprobado la Ley de Periodistas es la discusión en torno a la creación de un fideicomiso, es decir, dinero. Esa es la seriedad del gremio.

Caray, muchas veces los diputados han nutrido el escarnio para el ejercicio informativo; hoy los periodistas -mínimo- les estamos alentando a los congresistas el susurro de: ¿y estos son los que nos critican por la falta de acuerdos?

No queramos usurpar a los legisladores. Total, que ellos hagan y aprueben las leyes que consideren trascendentes, esa es su chamba; si las normas dan opciones el periodista determinará si se acoge o no a los beneficios o protección.

En fin. Mi postura personal es que en caso de que llegue a salir esta ley francamente será una mezcolanza de intereses, no de necesidades.

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo (Gabriel García Márquez)

Aclaro, esto de ninguna manera es queja contra mi oficio, el que ejerzo por convicción y profesión.

Riesgos y agresiones hay muchas aquí y en todos lados, estamos en México; el que tenga miedo de la lumbre que no sea bombero. Periodismo con o sin ley, con o sin protección de las instituciones.

Para las condiciones del gremio no nos resta más que conformarnos con las bases acentuadas en los artículos 6º y 7o de la Constitución. Es lo que hay.