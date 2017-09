Letras de Juan Gabriel

Nuevos consejeros, arranque electoral e informe.

Esta será una semana muy movida y crucial para la vida política y administrativa del Estado de México. Eventos, decisiones y declaraciones determinantes para los meses sucesivos.

El miércoles 6 será un día bastante agitado en información. Las primeras señales con miras a las elecciones locales y federales del 2018 saldrán del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del propio gobernador Eruviel Ávila Villegas. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE tenía programada para este lunes su tercera sesión extraordinaria en la que se aprobaría el proyecto para la designación de los nuevos consejeros de 23 institutos estatales, incluyendo el IEEM. Sin embargo, la falta de acuerdos entre consejeros nacionales, partidos políticos y otros actores hizo que la reunión se pasara para el miércoles. En la propuesta mexiquense siguen Jesús George Zamora, Laura Daniela Durán Ceja y Paula Melgarejo como los más viables nuevos consejeros, pero la puja desde Talleres Gráficos de México, vía Los Pinos, trata de colocar a Bertha Karina Terrón Arochi. Sólo hay tres lugares.

Ese mismo día, el miércoles, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sesionará de manera especial para dar inicio al proceso electoral 2017-2018 que concluirá con la jornada de votaciones del 1 de junio donde se elegirán 75 diputados del Congreso mexiquense y los integrantes de los 125 ayuntamientos. El tema de la reelección de ediles y legisladores sigue siendo la disyuntiva y por lo que se ha dejado ver, tocará a los partidos políticos aventarse el tiro con sus militantes que seguramente tapizarán los tribunales con juicios para la protección de los derechos políticos. El 6 arranca en la entidad mexiquense la carrera electoral por las alcaldías y las curules.

Para terminar, la noche del miércoles el gobernador Eruviel Ávila Villegas rendirá su sexto y último informe al frente de la administración estatal. Como ya es tradición en este gobierno, Eruviel utilizará el sistema de Radio y Televisión Mexiquense para rendir cuentas de sus seis años de gobierno; sin embargo, la nota a esperar tiene que ver con las elecciones presidenciales porque aun cuando varios ya lo han quitado de la lista de candidateables, Ávila Villegas ha sostenido que «sigue vivito y coleando». En su despedida irá implícita la expresión de su futuro inmediato como priista.

CANCIÓN DICHO O REFRÁN

Prometer no empobrece…

Muy amenos y de pronto con carcajadas se les vio a Enrique Jacob Rocha y a Enrique Mendoza Velázquez en un restaurante de Lerma el pasado viernes. Entre las cosas que comentaron Mendoza y Jacob -este último considerado del equipo más cercano al próximo gobernador, Alfredo del Mazo, y uno de los tres personajes que comandan la entrega recepción del gobierno estatal- fue que se analizará con seriedad quién en Toluca le habría prometido 215 mil votos a Del Mazo cuando apenas se alcanzaron 113 Mil. Este cuestionamiento va en el sentido de que el responsable de haber hecho la irracional oferta de sufragios parece estar en la lista de posibles integrantes del nuevo gabinete o al menos de intentar buscar la candidatura por la alcaldía. No me acuerdo del nombre, pero creo que se trata de un diputado que el 4 de junio perdió su distrito, su sección electoral y obvio, su casilla.