Letras de Juan Gabriel

La «tersa» transición

No, no es fácil creer que la transición del Gobierno del Estado de México se está llevando en los mejores términos. Los mensajes que están enviando los grupos involucrados, los que se van y los que llegan, son totalmente contrarios al discurso. La formalidad en horizontal y el fondo en lo vertical.

Son muchos los comentarios y tarjetas informativas que evidencian golpes bajos -algunos de consecuencias posteriores- previo al relevo en el Poder Ejecutivo. Al menos en la última semana sucedieron dos hechos que llamaron la atención y dejan al descubierto elucubraciones políticas que no son precisamente invitaciones a cenar.

Por un lado, Alfredo del Mazo empujó desde el Congreso local la creación de cuatro nuevas secretarías de gabinete (de Seguridad, de Obra Pública, de Comunicaciones y de Justicia y Derechos Humanos). Con esta acción el equipo Del Mazo deja ver la tentativa de pulverizar los distintivos por excelencia de Eruviel Ávila. Se trata, en suma, de aniquilar la super Secretaría de Infraestructura y elevar a rango de secretaría la actual Consejería Jurídica.

Es justamente en la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos donde el próximo gobernador, o al menos sus asesores, extienden una cuestionable directriz de empoderamiento absoluto, pues la justicia como tal la tiene un poder de contrapeso al Ejecutivo y los derechos humanos son responsabilidad de un organismo autónomo. ¿Qué hará esta dependencia y quién la manejará? Esa es la interrogante.

Por el lado del gobierno que sale se asestó un golpe con repercusiones sociales sobre la administración que se acerca. Formalizar el aumento en el transporte público no tendrá los mejores dividendos a Del Mazo y a su futuro secretario de Movilidad.

Sin bien los concesionarios del transporte ya vienen cobrando «a la Viva México» y desde febrero pasado los 10 pesos que apenas les autorizaron el sábado pasado, esta acción revive aquella suspicacia del proceso electoral en el sentido de que el PRI y los camioneros negociaron dicho aumento a cambio del apoyo del sector hacia el candidato, hoy gobernador electo y a partir del sábado 16 de septiembre gobernador constitucional.

En fin, se trata de variados acontecimientos en los últimos días, sobre y bajo la mesa, que dan una sensación de conflicto. Alguien me dijo: «no veas pleitos donde no los hay»; yo le respondo: «no veas cariño donde se están cacheteando». Seguramente los responsables de la entrega recepción de la administración mexiquense (principalmente Erasto Martínez y Enrique Jacob) entienden a la perfección lo que aquí se escribe.

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

Una de Paulina Rubio «Ese hombre es mío»…

En su jolgorio por hacer efectivo el Frente Ciudadano por México en territorio mexiquense, el dirigente del PAN en la entidad, Víctor Hugo Sondón, ya comenzó a placear a algunos de sus posibles candidatos para el 2018. Es el caso del actor Eduardo Capetillo, quien al mismo tiempo que tiene pláticas con los panistas, también lo hace con el PRI. Capetillo le apuesta a ser alcalde de un complicado Ocoyoacac; si no pega con el tricolor bajo el auspicio de Gerardo Ruiz Esparza, lo hará con el empuje del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en este municipio donde Morena es ya la primera fuerza. Tan demeritada y barata está la política que un extimbiriche piensa que ser candidato y gobernante de un municipio que ni conoce, en una de esas hasta gana.