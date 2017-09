Letras de Juan Gabriel

Iglesia, de las ruinas al escandaloso silencio

LAS IGLESIAS están en el catálogo de la infraestructura más afectada por el terremoto de hace ocho días en el Estado de México. Ha pasado una semana después del sismo del 19 de septiembre y hay quienes de plano hicieron mutis pese a los enormes daños y el llamado de auxilio de la población. Por eso hoy nos ocupa el papel de uno de los sectores más importantes dentro de la sociedad por su enorme relación político, social y cultural con la historia del país: el clero.

Con un saldo preliminar de 136 iglesias afectadas en el territorio mexiquense, muchas de ellas consideradas patrimonio monumental y documental, ya es justo que la curia católica se pronuncie al respecto, sobre todo para saber el papel que jugará en la reconstrucción de los templos que son, más que oratorios, refugios espirituales de millones de personas.

Preocupa con especial énfasis el caso de los municipios de la zona sur: Ocuilan, Tenango del Valle, Tenancingo y Malinalco, que están en la llamada Ruta de los Santuarios y que dependen 100 por ciento del turismo religioso. Estos municipios, considerados entre las 12 demarcaciones con mayor impacto tras la sacudida de la tierra, tenían -hasta antes del temblor- iglesias que datan de los siglos XVII y XVIII. La perdida material es incalculable y el dolor de los feligreses indescriptible.

Entre Malinalco y Ocuilan está nada más y nada menos que el segundo recinto católico más visitado del país, sólo detrás de la Basílica de Guadalupe: el Santuario de Chalma, que recibe cada año a millones de creyentes y numerosas peregrinaciones que lo mismo van a pedir, que a dejar… más lo segundo.

Así que los capellanes, como administradores de las ermitas, deben exponer cómo será su participación en la reedificación del patrimonio destruido por el desastre natural. Además de los templos habrá que sumar los daños al arte sacro, las imágenes de santos que sufrieron desperfectos o terminaron destruidas.

El gobierno apenas tendrá recursos para atender la reparación y reconstrucción de viviendas y escuelas; así que no vayan a salir con la respuesta de que: «como son bienes de la nación, que la nación los edifique», por ahí no va. Es momento de que se pronuncie la iglesia, porque en medio de la contingencia no es usual un «escandaloso silencio».

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y actual Ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García, salió a la defensa de los alumnos de la facultad de Derecho que el domingo pasado protagonizaron un altercado con elementos del Estado Mayor Presidencial, durante la visita de Enrique Peña al municipio de Joquicingo, en el marco de la evaluación de daños por el sismo del 19 de septiembre. El estilo de Olvera es preciso y no se mete en líos, simple y sencillamente actuó como se caracterizó en su rectorado hasta en los momentos más espinosos. Lejos de reprimir o cuestionar las expresiones estudiantiles, Olvera dijo que los chavos universitarios estuvieron en su derecho de amonestar la visita presidencial con arengas de protesta.

Haciendo comparativos queda claro que la clase no se le da a cualquiera, a ver si le aprenden tantito a Olvera.