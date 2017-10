Letras de Juan Gabriel

POR Juan Gabriel González Cruz

Margarita es buena política, prometió y no cumplió

Era el mediodía del 24 de agosto cuando en la sala de Juntas “Juan Camilo Mouriño” del Grupo Parlamentario del PAN, en la Legislatura mexiquense, nueve de los 12 diputados locales panistas se reunían con Margarita Zavala, entonces aspirante de este partido a la candidatura presidencial.

En la plática, que duró poco más de una hora, la esposa del ex presidente Felipe Calderón pidió el respaldo de los legisladores mexiquenses en su camino por lograr el abanderamiento albiazul. Zavala Gómez del Campo ofreció atender con los diputados de su aún partido una agenda estatal y nacional en caso de obtener la candidatura y la presidencia.

Minutos antes de terminar el cónclave que fue a puerta cerrada el diputado, Víctor Hugo Gálvez Astorga, le preguntó directamente a Margarita: “Si en el PAN no fueras favorecida con la candidatura a la presidencia de la República, ¿qué decisión tomarías Margarita?, porque corre el rumor que podrías ser candidata independiente”.

Margarita contestó: “No renunciaré, me mantendré en el PAN; de ninguna manera y por ningún motivo me registraría como independiente”

A pesar de que el acuerdo era no meter cámaras y micrófonos a la reunión hubo un diputado que grabó todo lo que se dijo. Si ese legislador decide abrir el contenido de lo que prometió Margarita Zavala seguramente puede generarle un problema serio de credibilidad a la hoy ex panista, pues el tono y la firmeza con la que Zavala sostuvo que no se iría del PAN la exhibirían como una “berrinchuda”. La evidencia es que Margarita es buena política, promete y no cumple.

Por cierto, esa reunión de Margarita Zavala con los diputados mexiquenses fue azuzada por el diputado panista, Alberto Díaz Trujillo, uno de los principales operadores del grupo calderonista en el Estado de México. Díaz Trujillo dio a conocer en las últimas horas el siguiente mensaje en sus redes sociales a propósito de su posible salida del PAN para acompañar a Margarita.

“Para todos aquellos que quisieran que la noticia sea mi salida del PAN, lamento informarles que hoy más que nunca sigo muy firme con mi instituto político… Acción Nacional”

CANCIÓN DICHO O REFRÁN

Pa´ luego es tarde…

Ayer el gobernador, Alfredo del Mazo Maza dio a conocer el decálogo de acciones para dar resultados inmediatos en materia de seguridad y combate a la delincuencia. No es un tema menor, pues uno de sus principales ofrecimientos de campaña fue hacer del Estado de México una de las entidades más seguras de todo el país, aunque en los primeros 23 días de gestión el crimen organizado ya perpetró 26 ejecuciones violentas, entre ellas la del subdirector de la policía estatal en Tejupilco, Pedro Alcántara y el fin de semana la de dos elementos ministeriales de la PGR. Emplazados están los integrantes del gabinete de seguridad y justicia a ser efectivos y contundentes.

En el decálogo de acciones el gobernador Alfredo del Mazo instruye consolidar el modelo de control de confianza estatal. En este contexto se anticipa la llegada de Alejandro Carmona Prantl, a la dirección del Centro de Control de Confianza del Estado de México. Carmona Prantl ha sido director de Prevención y Readaptación Social, así como Subprocurador de Justicia para el Valle de Toluca.

