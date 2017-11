Lila Downs celebrará a los muertos en sismos

*Carla Morrison será la invitada especial en la velada del 4 de noviembre en el Auditorio Nacional.

*La cantante oaxaqueña aplaudió la unión que tuvieron los mexicanos en los

recientes desastres naturales y exhorto además a que no dejen de ayudar.

Médico.- Como ya es tradición, la cantante mexicana Lila Downs ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional este 4 de noviembre, en el cual rendirá un tributo a la muerte y a quienes fallecieron en los pasados sismos ocurridos en México.

De manera anual, la intérprete elige estas fechas para realizar un concierto en el llamado “Coloso de Reforma”, y siempre lo dedica a la muerte y a la celebración tradición por el Día de Muertos, pero esta ocasión para ella es por demás especial.

“Vengo de una familia oaxaqueña y el Día de Muertos es hasta más importante que la Navidad, y hace mucho nos invitaron a tocar en Xcaret, pero no me encantó tanto la idea de trabajar en esas fechas.

“Pero cuando llegamos nos encontramos con unas tradiciones bellísimas: el tamal de muertos de allá de la región maya, las flores, los altares, fue una experiencia única, y de ahí como que nos agarramos la idea de que es una belleza poder hacerlo en esas fechas en especial”, expresó la cantante en entrevista con Notimex.

Durante la velada, Downs realiza un ritual musical y una ofrenda; la de este año estará dedicada a las víctimas mortales de los sismos ocurridos en septiembre pasado y que dejó graves daños en estados como Oaxaca, Morelos, Puebla y la capital del país.

“Inevitablemente será un tributo a los que han fallecido en estas tragedias y eso lo digo con todo respeto, porque se puede tomar de una manera ligera, pero las ofrendas deben ser con mucho apego y con mucho respeto como acostumbramos en las comunidades oaxaqueñas.

“Y así queremos hacerlo, vamos a invitar unas comparsas a que participen con nosotros en un magno altar como hemos tenido la costumbre y a una invitada que es Carla Morrison”, agregó la cantante.

Downs celebró la unión que tuvieron los mexicanos en estos desastres naturales y exhorto además a que no dejen de ayudar, pues expresó que todavía hace falta mucha ayuda, sobre todo para las familias que se quedaron sin un hogar.

“Sí pensamos un poco en cancelar la fecha en el Auditorio Nacional, pero a veces hay que agarrarse de las riendas y decir “¿Qué me toca hacer a mí?” y uniéndonos con otros cantantes es la forma en la que queremos ayudar y si podemos hacer un concierto y ayudar a la vez es mucho mejor”, expresó.

La cantante interpretará temas de su más reciente álbum “Salón, lágrimas y deseo”, con el cual desea transmitir el mensaje del valor que deben tener los mexicanos sobre sí mismos y sin dejarse discriminar o intimidar.

“Este disco muestra algunas lecciones de quienes somos los mexicanos, no es una cátedra, pero hay que darles unas clase a esta gente ignorante de quiénes somos los mexicanos y los latinos, y yo creo que por eso compuse ‘Son de Juárez’, que hace un tributo a las etnias originarias”, expresó.

La cantante cerrará el año con una serie de conciertos previstos a realizarse en Estados Unidos, España y Canadá.