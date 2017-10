Lili Brillanti quiere desarrollar su faceta como periodista

*En canal de video se dará a la tarea de entrevistar a todo tipo de personas.

México.- La conductora Lili Brillanti compartió que quiere retomar su carrera de periodista y abrir su canal en una plataforma de video, donde se dará a la tarea de entrevistar desde a una actriz como a candidatos a la presidencia.

“Me encantaría tener un canal de YouTube, esté en un proyecto de televisión o no, hemos avanzado lentamente pero seguro, sin prisa pero sin pausa, y yo creo que máximo el próximo año ya estará disponible”, dijo en entrevista con Notimex.

Pero esta vez más que conducción, quiere desempolvar su lado periodístico. “Se abrirá para entrevistas, quiero dar algunos consejos como mamá y quiero tener mi faceta de periodista en este canal”, señaló.

En cuanto a las temáticas del producto, comentó que serán muy variadas, puesto que le gustaría entrevistar a todo tipo de personas, como políticos, empresarios, gente del medio artístico en la actuación, pintura, música y danza.

Indicó que se siente preparada para asumir ese reto, pues su formación es en periodismo y no teme mostrar una faceta que su público no conocía aún.

“Por supuesto que no me da miedo… Yo me siento capaz de entrevistar tanto a un político, a un doctor, a un candidato a presidente o al mismo presidente. Todos los periodistas debemos tener la seguridad de poder entrevistar a cualquier persona con profesionalismo”, subrayó.

Mientras, la conductora acaba de estrenar un proyecto. “Surgió la oportunidad de hacer un programa especial por las 57 años de Televisa Guadalajara con Juan José Origel como conductores de televisión”.

“Hacemos entrevistas, por también hay “youtubers” que han hecho entrevistas a nuestro lado porque son personas que tienen muchos seguidores… De eso se trata de hacer un concepto que sea muy llamativo para la televisora y que jale público de todas las edades”, relató.

Respecto a su opinión de los “influencers” en contraste con los conductores tradicionales, externó: “Yo creo que debemos ir con la tecnología, que no debemos retrasarnos, honestamente me cuesta mucho trabajo entender muchas cosas de tecnología, ellos están a la vanguardia en eso”. Dijo que solamente reprobaría que usen un lenguaje grosero, que influyan de manera negativa en toda la gente que los sigue, “pero sólo eso repruebo”, concluyó.