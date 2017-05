Listos para ganar

* La líder priísta niega acusaciones de compra de voto; no encontrarán nada, afirma.

* Del Mazo es el candidato más completo,por lo tanto el más confiable

para gobernar.

Juan Gabriel GONZÁLEZ CRUZ

Cierre de campaña intenso, seguir en el terreno de las propuestas, no responder a las agresiones, dejar pasar las acusaciones y pedir a los contrincantes que respeten el resultado de las votaciones del 4 de junio, son las prioridades del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, a escasos 13 días de la que consideran “la contienda más retadora que haya tenido el tricolor”.

Es Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, quien afirma que a menos de dos semanas de la jornada electiva la estructura priísta se encuentra aceitada y el candidato Del Mazo Maza listo para recibir la confianza de los mexiquenses para gobernar el estado más complejo y plural del país.

En plática con 8 Columnas Del Moral Vela admite lo competido de este proceso, pero sostiene que en Alfredo se tiene al mejor de los candidatos, con la trayectoria suficiente y el conocimiento basto del Estado de México para resolver las necesidades, cambiar lo que se deba y mejorar lo bueno que han hecho las administraciones emanadas del PRI.

¿Qué esperamos del PRI y su candidato en este cierre de campaña?

“Esperarán de nosotros mucho trabajo, muchas propuestas y cerrar esta campaña con todas las ganas, todo el ánimo y toda la actitud, pero con la decisión de ir a convencer a las familias mexiquenses. Nosotros vamos a seguir en la campaña de propuestas y con un cierre a tambor batiente”.

Ha sido una campaña de muchos ataques, de enfrentamientos en medios de comunicación y guerra sucia en redes sociales. Alfredo del Mazo ha sido uno de los más golpeados, ¿impactará esto en el resultado electoral? Ante cada descalificación Alfredo del Mazo ha presentado una propuesta; ante cada ataque ha seguido trabajando. Vemos en Alfredo del Mazo el temple que requiere un hombre para ser gobernador del estado más complejo y plural del país. El plus o la diferencia entre Alfredo del Mazo y los demás es su cercanía con la gente, su trayectoria y su conocimiento de todo el Estado de México. Alfredo ha estado y conoce las necesidades de todas las regiones. Desde el más alejando como Tejupilco, hasta el más poblado que es Ecatepec. No tiene comparación Alfredo del Mazo.

Las encuestas y algunas previsiones de analistas advierten que el fantasma del abstencionismo está rondando en este proceso. El próximo gobernador difícilmente alcanzará los dos millones de votos y si gana el PRI lejos se quedarán de los tres millones que lograron en el 2011 con Eruviel Ávila; ¿el PRI tiene contemplado este escenario?

Sí, por supuesto. Se hacen pronósticos, se hacen proyecciones y a final de cuentas son números, pero tenemos que esperar al 4 de junio. Nosotros confiamos en la capacidad del PRI y en los resultados de cada elección, sabemos que estamos en una elección histórica. Desde el primer día lo dijimos, este es el proceso electoral más retador que hallamos vivido, pero no quiere decir que no hayamos tenido competitividad en otros comicios, pero estamos preparados y conscientes de lo que eso implica y estamos listos para ganar.

Morena y PAN principalmente han venido señalando que el PRI se va a robar la elección, que está comprando votos. ¿Qué decir a eso presidenta?

Hay acusaciones contra el PRI de eso y muchas cosas más, pero no han tenido cómo comprobarle nada al partido ni a nuestro candidato. Los demás están preocupados en señalar sin argumentos y nosotros estamos ocupados en las propuestas y en seguir trabajando, somos propositivos y estamos echados para adelante. La noche del domingo 4 de junio sabremos quién será el próximo gobernador del Estado de México; ¿el PRI respetará el resultado?

Necesitamos estar conscientes de que estamos en una democracia más viva que nunca, se gana y se pierde, y hacemos un llamado a que se respeten los resultados de manera civilizada. El PRI por supuesto va a respetar el resultado porque va a ganar y Alfredo del Mazo será el próximo gobernador.

De esta manera Alejandra del Moral se dice estar concentrada 100 por ciento y las 24 horas del día en comandar a la maquinaria priísta para consolidar el triunfo de su abanderado, Alfredo del Mazo.

Evitar mencionar a los rivales Delfina Gómez Álvarez, de Morena; Josefina Vázquez Mota, del PAN y Juan Zepeda Hernández, del PRD. Ella, concluye, no tiene otra cosa de qué hablar que no sea del proyecto de gobierno para los mexiquenses que encabeza Alfredo del Mazo Maza.