Llama a cuidar designación de los candidatos

*Cúpulas de los partidos políticos

deberán poner especial atención

en este importante proceso.

Tlalnepantla, Mex.- Ante la jornada electoral más importantes de la historia de nuestro país así como la relevancia del Estado de México en este proceso, las cúpulas de los partidos políticos contendientes, deberán poner especial atención a la designación de sus candidatos para evitar tener en sus filas a protagonistas de otro instituto político, así lo dio a conocer el líder social y empresario Ulises Murguía Soto.

El también presidente de la Fundación UMS Ayudate Ayudando AC. destacó que hoy México requiere de gente preparada y capaz de ocupar un cargo público, ya que a consideración de miles ciudadanos, es necesario acabar con el «compadrazgo» el «amiguísimo» y las negociaciones económicas para beneficiar a unos cuantos.

Murguía Soto detalló que es urgente una renovación completa de sus gobernantes, de sus funcionarios públicos, para que les brinden la confianza social que tanto necesita la población, ya que los nuevos gobiernos estarán obligados a contar con funcionarios que trabajen con voluntad social y no con voluntad de saciar y saquear, por ello, la importancia de que los líderes de partidos privilegien un reclutamiento político eficaz y real, que cubra las expectativas ciudadanas.

Sería importante que cada partido político estableciera candados en sus estatutos internos y así poder reservarse el derecho de admitir a los famosos « chapulines», quienes más allá de cumplir con una expectativa ciudadana, solo buscan un beneficio personal.

Así lo dio a conocer durante un recorrido por el municipio de Tlalnepantla en donde comentó que este tipo de políticos no necesariamente se ven en la necesidad de traicionar a su partido de origen, son los clásicos Chapulines, los cuales son sumamente felices, en ir saltando de puesto en puesto, por lo que urgió a los diferentes institutos políticos para que ya no se les permitan estás prácticas abusivas, corruptas e inmorales y, el mejor calificativo que los define, es ser los parásitos más nefastos del sistema y, que la gente repudiamos, recalcó.

Murguía Soto puntualizó que las traiciones partidarias por desgracia la ley las permite, entonces no hay castigo, así lo expresó al reunirse con diversos líderes vecinales de la zona, a quienes dijo que que desafortunadamente estás acciones no van encaminadas a una buena causa y razón. Ya que, lo único que han demostrado es que tienen una inmensa sed de poder desmedido, cínico e interminable, que a la clase política mexicana ha lacerado y a la ciudadanía le sigue generando desconfianza y falta de credibilidad en la clase política.