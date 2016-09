Llegar a Chivas no es un retroceso: Pulido

* El delantero niega haya sido un fracaso su

paso por Europa con el Olympiacos de Grecia.

Méx.- El delantero Alan Pulido descartó que el haber dejado el futbol de Europa para defender los colores de Guadalajara haya sido un retroceso en su trayectoria, ya que, señaló, sólo busca seguir en ascenso para catapultar su carrera.

“Para mí esto no es un retroceso, al contrario, venir a Chivas, jugar, estar en mi mejor momento, volver otra vez a selección y, ¿por qué no?, después salir a Europa. Chivas es un equipo que busca también la salida de muchos jugadores que lo han hecho, entonces lo veo por esa manera”, dijo.

Aseguró que es consciente que si hace “bien las cosas en Chivas se puede retomar otra vez la convocatoria para selección y, obviamente, vengo con un objetivo”.

En declaraciones a una radiodifusora, el elemento surgido de Tigres de la UANL negó que haya sido un fracaso su paso por Europa con el Olympiacos de Grecia.

“Nunca me arrepiento de lo que hago, son experiencias que uno va tomando y que no me fue tampoco de la mejor manera, pero tampoco me fue mal porque marqué goles importantes, hice un campeonato con Olympiacos y estuve a la mira de la selección”, sentenció.