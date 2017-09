Llegó la modernidad

* Se despide Eruviel Ávila de notarios, destaca Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

Guadalupe de la Cruz

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, dio a conocer que con el apoyo del gobierno federal, se invirtieron 163 millones de pesos en el programa Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

Por lo que actualmente, a través del Portal de notarios, se pueden realizar también en línea trámites de testamentos, así como certificación de folios federales electrónicos; este logro cierra el ciclo para un registro público de la propiedad 100 por ciento digital y no presencial.

Asimismo, dijo que uno de los avances que se lograron durante su gestión fue la Certificación por existencias e inexistencia de Gravámenes Automatizados en Línea, el cual ahora se hace en línea y que anteriormente tardaba 25 días, actualmente sólo es cuestión de minutos y es completamente legal con sello electrónico.

Con este avance, la entidad mexiquense se coloca en tercer lugar a nivel nacional, después de haber ocupado el lugar número 15 precisamente por carecer de modernidad digital.

Ávila Villegas entregó la Gaceta del gobierno del estado donde se publica oficialmente la donación del terreno a los notarios, también donde se perfecciona el delito de falsificación de documentos; donde formalmente se publica el divorcio notarial; las modificaciones a la legislación correspondiente en que se precisan los alcances del CLG Certificación de Liberación de Gravamen y además se amplía la vigencia a 180 días.

De igual forma, aclaró que las gestiones ante la Consejería Jurídica del gobierno del estado se establece que 10 notarios que no tenían su nombramiento definitivo ahora son notarios titulares; son 10 acuerdos correspondientes que antes eran provisionales. “Hay que precisar que no se están otorgando notarías nuevas”.

Finalmente, el gobernador mexiquense señaló que entregaron seis acuerdos de la consejería jurídica sobre una nueva adscripción por las peticiones en diferentes municipios, es decir, que cambian de residencia.