Lucía Gajá estrenará “Batallas íntimas”

* El documental reflexiona sobre la violencia contra la mujer.

México.- Previo al Día internacional de la No Violencia Contra la Mujer, la directora Lucía Gajá estrenará su reciente documental “Batallas íntimas”, en el que a través de la mirada de las víctimas hace una reflexión sobre el tema y cómo se sobrevive a esto.

La documentalista, quien después de varios años concretó el proyecto, señaló que no hay mejor fecha de estreno para este largometraje que el 24 de noviembre, previo a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer (25 noviembre), que fue instaurado por Naciones Unidas. Destacó que ONU Mujeres, organismo que lucha por la igualdad de género, los está apoyando y el tema que se aborda en la película les interesa mucho.

“Desde que levantamos el proyecto les interesó, pero fue hasta hace unos meses que con la cinta terminada volvimos a acercamos y nos apoyaron en el lanzamiento”, explicó la directora. Indicó que el 23 de noviembre tendrá su premier este trabajo, sin embargo será un día después su salida en salas de cine nacionales.

Destacó que para su sorpresa, “Batallas íntimas” es una película que ha causado gran interés en instituciones sin importar el bando al que pertenezcan, “nos han pedido que salga la cinta en DVD para refugios y escuelas preparatorias y universidades”.

“Aunque se piensa que el DVD es obsoleto aún existen lugares donde el internet no llega, así que volvimos a revalorar esta herramienta”, añadió.

“Lo importante es que se vea y que empiece a cobrar eco, nos da alegría porque esa era la tirada”, apuntó la realizadora, quien también espera que más adelante se abra la posibilidad de llevarla a plataformas digitales.

Destacó que la cinta ha sido sumamente cuidada, pues no desean que sea un ataque a un género, sino lo que más bien se busca es la reflexión como sociedad.

Por otra parte, la directora prepara otro proyecto sobre Julien Temple, por lo que se encuentran en la fase de recaudación de recursos, “es un tema que interesa por ser parte de una época de movimientos social, políticos y musical”.

“La música es otro tema que me apasiona, y creo que será un gran tema a desarrollar para los que nos gusta su periodo musical”, apuntó.

Además, la cineasta desarrolla la secuela de la cinta “Mi vida adentro”, por lo que busca un reencuentro con Rosa Estela, protagonista.

“Desde enero comenzamos a filmar un poco de esta cinta y esperamos que en breve podamos retomarla”, dijo la ahora secretaria de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).