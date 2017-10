Lupita Jones cambia de casa

*La ex Miss Universo llega a TV Azteca con su nuevo proyecto “Mexicana Universal”,

de donde ahora saldrá la representante de México en Miss Universo.

México.- Luego de 23 años de laborar en la empresa Televisa, la mexicana Lupita Jones firmó contrato con TV Azteca para el certamen “Mexicana Universal”, del que saldrá la mujer que representará a México en Miss Universo.

En conferencia de prensa, la Miss Universo 1991 explicó que con apoyo de todas las televisoras locales de TV Azteca se seleccionarán a las 32 representantes de cada estado del país con la esperanza de que entre ellas se encuentre quien dé voz y presencia a México a nivel internacional.

“Para mí esto representa un proyecto de vida porque me gusta hacerlo, lo disfruto muchísimo. TV Azteca lo ha recibido de la mejor manera y con todo el entusiasmo. Los que están aquí lo han enriquecido con muchas ideas”, expresó Lupita Jones. Por lo tanto, destacó que se siente agradecida de sembrar una semilla en un terreno fértil pues cree que dará muchos frutos positivos.

Externó que “Mexicana Universal” busca empoderar a la mujer a través de la preparación, el entrenamiento y el talento.

Se trata, dijo, de una franquicia de Miss Universo, por lo que se deben respetar ciertos lineamientos. “Los requisitos para participar son mujeres entre 18 y 25 años, con estatura mínima de 1.68 metros sin zapatos, que sean mexicanas, solteras, nunca haber estado casadas, ni haber sido madres.

“Además que hayan terminado la preparatoria o la estén estudiando. Que tengan una belleza destacada de rostro y cuerpo, conocimientos básicos del idioma inglés y algún talento en la actuación, canto, música o modelaje para ayudarles a explotarlo”, detalló.

Esteban Macías, quien estará a cargo de la producción de “Mexicana Universal”, explicó que el concurso buscará a una mujer íntegra como representante y a su vez, se procurará darle el lugar que merece dentro de la sociedad. “Claro que vamos a buscar a una mujer guapa, pero también que ame a su tierra, que le gusten sus raíces, que quiera ayudar al prójimo y con valores familiares. Queremos que quienes la vean en la tele se sientan orgullosos de que ella los represente”.

Respecto a si aceptarán aspirantes que se hayan sometido a una cirugía para embellecer su rostro o cuerpo, Jones comentó que no se niegan a esa posibilidad.

“Jamás he hecho hincapié en el tema de medidas, pues me parece obsoleto. Lo que importa es la armonía física. El 90-60-90 me parece obsoleto y misógino, jamás lo he considerado ni lo he tomado en cuenta.

“A nivel mundial no están prohibidas las cirugías. En lo personal cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. De mi parte, yo no las impulso a que se operen, pero tampoco se los puedo prohibir. No me meto en esas decisiones”.

Lupita Jones también informó que el 26 de noviembre Denisse Franco Piña participará como representante de México en el concurso Miss Universo que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada.