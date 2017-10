Manifestación estudiantil

Guillermo GUADARRAMA

*Estudiantes del Valle de México piden a autoridades atender escuelas afectadas por sismo.

Cientos de estudiantes de diversas preparatorias y secundarias del Estado de México adheridas a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramirez” (FNERRR) marcharon por el primer cuadro de la ciudad de Toluca hasta llegar a Palacio de Gobierno para manifestarse en contra de las autoridades estatales.

Los estudiantes cerraron el paso vehicular de la calle de Lerdo de Tejada, por aproximadamente una hora exigiendo que las escuelas de esta adhesión sean valoradas por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisca Educativa (IMIFE), ya que argumentan que hasta el momento no se han acercado.

“Queremos que el gobierno del estado cumpla con su trabajo y que nos dé una solución sobre todo en las escuelas donde hubo afectación y donde se tenga que hacer reconstrucción completa, que el gobierno cumpla con su labor porque esas son sus obligaciones”.

Después del sismo del pasado 19 de septiembre, diversas instituciones del Estado de México resultaron dañadas, por lo que Protección Civil y el IMIFE han valorado las condiciones de algunos de estos inmuebles, no obstante, los integrantes del FNERRR argumentan que en sus escuelas éstos no han ido a analizar las condiciones de los inmuebles.

Recalcaron que la mayoría de sus centros educativos no han retomado actividades escolares, debido a la falta de este análisis y por miedo a que suceda algún accidente al reiniciar las clases en estas instalaciones.

A su llegada a Palacio de Gobierno, los manifestantes exigieron una audiencia pública con funcionarios para tratar de llegar a una solución a su petición.