Manifiestan 36 ciudadanos sus aspiraciones presidenciales

Hasta el corte del 10 de octubre, un total de 36 ciudadanos han manifestado ante el Instituto Nacional Electoral su intención de contender como candidatos independientes a la Presidencia de la República.

Destacan entre ellos, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien llegó al gobierno de Nuevo León por la vía independiente; el periodista Pedro Ferriz de Con y el senador Armando Ríos Piter, quien se separó del PRD para solicitar la candidatura independiente.

La lista con la que oficialmente cuenta el Instituto hasta el momento, comienza con los registros de Alfredo Pérez Mata y Francisco Gerardo Becerra, quienes presentaron sus solicitudes el 12 y 25 de septiembre, respectivamente.

El propio Ferriz de Con lo hizo el 27 de septiembre, mientras el 28 lo hicieron Alfonso Trujano Sánchez, Wendolín Gutiérrez Mejía y Héctor Luis Javalois Loranca.

El 2 de octubre se registró Edgar Ulises Portillo Figueroa; el 3 Roque López Mendoza y el 4 Carlos Antonio Mimenza Novelo, José Francisco Flores Carballido y Armando Ríos Piter. El 5 de octubre se registró Simón Pérez Torres y el 6 lo hicieron ocho ciudadanos más: María Elena Rodríguez Campa Romo, Eustacio Salinas Treviño, Esteban Ruiz Ponce, Salvador Vargas Trejo, Silvestre Fernández Barajas y Rodolfo Eduardo Santos Dávila.

El registro del 7 de octubre, conjunta 11 nombres, Ricardo Azuela Espinoza, María de Jesús Patricio Martínez, Gustavo Javier Jiménez Pons, Gabriel Salgado Aguilar, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, María Concepción Ibarra Tiznado y Jaime Antonio Rodríguez Martínez.

También Marco Ferrera Villarreal, Francisco Javier Rodrígues Espejel, Luis Antonio Hernández Sánchez y Aisha Vallejo Urtilla.

El día 8 de octubre solicitaron su registro Gonzalo Navor Lanche y Luis Modesto Ponce de León Armenta, mientras el 9 lo hizo Mario Fabián Gómez Pérez y el 10 Dante Figueroa Galeana y Alejandro Daniel Garza Montes de Oca. No obstante, la presentación de la solicitud no los convierte automáticamente en candidatos, pues todavía el INE tiene que revisar la documentación para darles primero el estatus de “aspirantes” a candidatura independiente. Después de obtener dicho documento, los aspirantes tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre ellas juntar un número de firmas para acreditar el apoyo popular, para lo cual tendrán un plazo de 120 días. No se descarta que en esta semana se presenten más aspirantes a candidatos independientes, ya que el Instituto Nacional Electoral amplió hasta el 14 de octubre próximo el plazo previsto, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.