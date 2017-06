Mantiene Del Mazo ventaja sobre su adversaria de MORENA

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Con una diferencia del tres por ciento, la elección a gobernador del Estado de México se inclina para el candidato del PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza por encima de su adversaria de MORENA, Delfina Gómez Álvarez de acuerdo al Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP).

Después de la media noche de ayer, el PREP marcó la tendencia a favor del abanderado aliancista y esta no se revierte, al existir 97.80 por ciento de las actas computadas, es decir la contabilización de 17 Mil 762 boletas de 18 Mil 605 previstas.

Es así como el abanderado del PRI-PVEM-PANAL-PES, Del Mazo Maza obtiene 33.72 por ciento de los votos, al sumar el respaldo de un Millón 952 Mil 113 mexiquenses, mientras que Gómez Álvarez 30.82 por ciento con el apoyo de un Millón 784 mil ciudadanos.

La diferencia entre el primer y segundo lugar, es del tres por ciento que representa en sufragios 168 Mil 332que no podría ya modificarse si se considera que únicamente falta el 2.6 por ciento del resultado del cómputo de las 18 Mil 605 casillas instaladas este domingo.

El PREP ubica como tercer y cuarto lugar a los candidatos del PRD y PAN, Juan Zepeda Hernández y Josefina Vázquez Mota con 17.79 por ciento y 11.28 por ciento de las preferencias electorales, y hasta el sótano a la independiente, Teresa Castell de Oro Palacios con 2.12 por ciento.

Caso particular, el del ex candidato del PT, Óscar González Yáñez quien si bien declinó por MORENA a una semana de las votaciones, registró el 1.07 por ciento de los sufragios, mientras votos nulos o no registrados 3.03 y 0.13 por ciento.

