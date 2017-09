Maratón de sangre

* Organiza Toluca donación voluntaria de vital líquido para lesionados del terremoto.

Isabel Blancas

Hay mucha gente en Toluca y municipios aledaños que aún no saben cómo ayudar después del sismo registrado el pasado martes y que ha lastimado a todos los mexicanos; sin embargo, ahora hay una oportunidad pues autoridades de Toluca, han organizado un Maratón de Donación Voluntaria de Sangre.

Éste se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en la Plaza de los Mártires, de 7:00 a 11:00 horas y la sangre recolectada significa esperanza para las víctimas de los municipios mexiquenses y de otras entidades del país afectadas.

Se recordó que hay víctimas de este sismo que han sido trasladadas a los hospitales de la capital del estado para ser atendidos y requieren sangre.

Se decidió hacer este maratón ya que se recordó que la donación de una persona puede salvar hasta cuatro vidas.

Los donadores deben cubrir los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años de edad y presentar la credencial de elector, pesar más de 50 kilógramos, estar sano, acudir aseado, dormir bien y no consumir lácteos por lo menos la noche anterior ni el día de la donación, no haber tomado medicamentos en los últimos dos días y no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año.

Asimismo, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no pertenecer a grupos de riesgo, no haber recibido vacunas en los últimos 28 días, no estar embarazada ni haber lactado en los últimos seis meses, no ser alérgico a algún medicamento y no haber ingerido bebidas alcohólicas tres días antes.

Cabe señalar que además de salvar cuatro vidas con los hemocomponentes de la sangre (glóbulos rojos, plaquetas, plasmas y crioprecipitados), mediante un estudio clínico previo, los donantes podrán saber si padecen alguna enfermedad, además del tipo de sangre (grupo sanguíneo y RH).