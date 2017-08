Margarita Magaña regresa a la TV

*Después de tres años de ausencia vuelve con polémico personaje en “Me declaro culpable”.

México.- Después de enfocarse por completo a su vida familiar, la actriz Margarita Magaña regresa a las telenovelas con la nueva producción de Angelli Nesma “Me declaro culpable”, cuyo personaje es polémico, pues tendrá un romance con un menor de edad.

En entrevista con Notimex, puntualizó que había dejado tres años la actuación, luego de “Lo que la vida me robó”, para atender completamente a su tercer hijo, con quien “cerró la fábrica”.

“Quise disfrutar mi embarazo, la lactancia, quería estar cuando gateara y dijera sus primeras palabras, entonces como que me encerré con mis hijos”, declaró la ex Big Brother.

Ahora grabará su séptimo melodrama con Angelli Nesma, por lo que se siente contenta por este regreso a la pantalla chica, con un personaje que califica de bueno, pero que tiene tintes antagónicos.

“Es muy humano, bastante gente de mi edad se verá reflejada con la vida de ‘Julieta’ y me siento con el compromiso de hacerlo bien, para que la audiencia lo reciba, porque toca temas fuertes”, dijo.

Magaña se siente como en casa, pues conoce a todos sus colegas, por muchos años, tanto a los actores, directores, a quienes considera como su familia.

Acerca de su rol, detalló que hará cosas inesperadas “hasta yo digo, por el amor de Dios, no que eras buena” y con la ayuda del equipo de producción ha podido pulir su personaje.

“Estuve en pláticas con los directores, porque si le llamas por su nombre, el andar con un menor de edad es pedofilia, así que no lo juzgué, para que se viera a esta mujer enamorada”, concluyó.