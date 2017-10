María León estrena canal en YouTube

*Mostrará coreografías acompañadas de música original en la serie “#Danceries”.

México.- La cantante mexicana María León debutó en la plataforma de videos YouTube con la serie titulada “#Danceries”, en la que muestra coreografías acompañadas de música original, la cual se pretende que forme parte de su nuevo material discográfico.

“Estoy trabajando en contenido para mi canal de YouTube que acabo de abrir con ‘#Danceries’, que es un proyecto de danza y de música original que compuse especialmente para hacer distintos videos con diferentes estilos”, dijo la también bailarina en entrevista.

“La serie se inauguró con ‘Tú nombre’, que es una canción original, son probaditas cortitas como de un minuto y medio, que después van a venir en un disco”, agregó.

“#Danceries” contará con la colaboración de conocidos coreógrafos, bailarines y músicos, quienes ayudarán a María León a “crear un concepto en con el que pueda entregar todas las cosas que a mí me apasionan”.

Como parte de los contenidos del canal, la artista prometió incluir “recetas, tips de fitness, sesiones con diferentes artistas de la música, todo lo que mis seguidores me han pedido lo voy a hacer ahí”.

La parte final de “#Danceries” será un concierto en el que se recopilarán todas las canciones mostradas durante este primer ciclo, “para que la gente tenga un poquito de todo de la danza y de la música.

“Nos hace falta bailar, nos hace falta música que quizá no esté tan clavada en lo urbano, pero que sí nos relaje y nos distraiga un poco de todo lo que está pasando”, concluyó.