María León saca la cara por Lolita Cortés

México.- Tras la polémica que se vivió en “Bailando por un sueño” el domingo pasado, la juez María León salió en defensa de su par Lolita Cortés, porque dijo que ha sido una gran inspiración para ella.

Cortés, juez invitada en la semifinal, tuvo una pequeña discusión con el actor Sergio Goyri después de su desenvolvimiento en el escenario, donde recalcó que los participantes no estaban ahí para pasarla bien, sino para cumplir un sueño y ofrecer lo mejor de ellos a su público.

“Cuando nos paramos en un escenario no pensamos en nosotros, sino en el público que se tardó tiempo en comprar un boleto, porque no es fácil, y hay mucha de esa gente que no tiene coche y llegó como pudo, esto no es amargura, es disciplina. Yo al público le tengo que dar la mejor noche de su vida porque espero que uno de ellos, cualquiera, diga: ‘Yo quiero hacer lo que ella hace'”, expresó la actriz de teatro musical.

Esta situación hizo que María León saliera en defensa con un “yo los admiro y los respeto a los dos, pero yo quiero decir que yo soy una de esas personas que por ella (Lolita Cortés) empecé a hacer lo que hago hoy”.

Al preguntarle sobre su intervención en la riña, la intérprete de “Piérdeme el respeto” dijo en entrevista con Notimex: “Yo soy fan de Lolita desde hace mucho tiempo y nunca había tenido la oportunidad de decírselo, pero después de lo que dijo y tomando en cuenta que estaba muy desacreditada su trayectoria, me pareció importante y pertinente comentarlo y decírselo a ella”.

Comentó que gracias a Lolita descubrió que todo aquello que le apasionaba desde pequeña (el canto, el baile y la expresión) se podía juntar en un escenario, por ello comenzó a prepararse para lograr lo que hoy en día hace. Finalmente, externó su emoción por la final, que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre. “Será un cúmulo de emociones de todo lo que se ha almacenado, pero estoy ansiosa por vivirlo, estar de este lado (del jurado) no es nada fácil, me encanta ver el trabajo de la gente, pero no soy fan de hablar de él, me gusta digerirlo en silencio y aprender de lo que veo”, concluyó.