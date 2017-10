Mariana Treviño ya piensa en Hollywood

*Luego del éxito que ha conseguido con “Club de Cuervos”,

su expectativa como actriz es seguir creciendo.

México.- Hasta el éxito de la serie “Club de Cuervos”, la actriz Mariana Treviño no imaginaba una trayectoria en Hollywood y no porque no le interesara, sino porque era un objetivo de ensueño y a largo plazo. “Sé que tenemos que hacer algo para que suceda, audicionando, etcétera, y la verdad antes de Cuervos no lo había pensado, pero ahora ya lo veo también como una opción para crecer”, expresó Treviño en entrevista con Notimex.

La actriz regia sabe que para conseguirlo tiene que enfocarse y sabe que va por buen camino, ya que a Estados Unidos lleva no sólo “Club de Cuervos” a través de Netflix sino que ahora también “Cómo cortar a tu patán”, película que estrenará el próximo 13 de octubre en ese país y en México. “Yo contenta de todo lo que está sucediendo y ojalá que se dé porque es una oportunidad de trabajar con nuevos directores (…) Si se da la oportunidad con un proyecto padre, la verdad feliz de hacerlo”, expresó con alegría.

La actriz de teatro y cine aseguró tener gran afinidad con el lenguaje estadounidense no sólo porque habla perfectamente el idioma inglés sino también porque estudió letras inglesas y conoce de su cultura. Emocionada por el estreno de su más reciente película, que protagoniza al lado de Camila Sodi y Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita, Mariana Treviño celebró la manera en la que ha ido creciendo su carrera tras interpretar a “Isabel Iglesias” en “Club de Cuervos”. “Lo agradezco y lo vivo igual que hace cuatro años, estoy muy contenta”, anotó.

Destacó la comunión que se ha dado con el público y es que compartió que “poder encontrártelos y que te digan que piensan de las decisiones de los personajes es algo que disfruto y valoro muchísimo, porque es el contacto y la celebración entre lo que hacemos”.

Treviño, quien asegura nunca hacerse expectativas muy grandes de nada, sostuvo que a nivel interno disfruta mucho los logros que como actriz ha conseguido, pero que prefiere estar preparada para todo, pues sabe que esta carrera tiene sus altas y bajas por eso “trato de capitalizar al máximo mis experiencias y estoy preparada para todo”. Sobre la posibilidad de incursionar en la producción o escritura de algún guión, dijo que no se ha enfocado en ello pero que siempre está dispuesta a probar cosas nuevas y descubrir otras pasiones.

“Por ahora es la actuación lo que realmente me da mucha satisfacción, porque es una búsqueda que nunca termina y no hay un camino marcado, le tienes que trabajar por distintos lados. Creo que es un trabajo muy redondo donde convergen diversas disciplinas pero por ahora solo quiero enfocarme en la actuación”, concluyó Treviño.