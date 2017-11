Guillermo GUADARRAMA

*Indígena chiapaneca que busca candidatura presidencial independiente estuvo en Ocoyoacac y Xalatlaco.

«Comprometida con las necesidades reales de los pueblos indígenas que predominan y en otros persisten ante las contrariedades del gobierno actual», fue como el Consejo Indígena de gobierno presentó a María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy.

Después de alistarse como aspirante a candidata, la vocera del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), María de Jesús Patricio, comenzó su gira por todo el país para conocer las problemáticas de la sociedad.

Los simpatizantes argumentaron que Marichuy no está sola, pues cuenta con su apoyo y el de todos los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, mismos que son nombrados por sus comunidades.

«María de Jesús Patricio no viene sola, tiene a todos los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno a su lado», se comentó durante la presentación de la posible representante de los indígenas en los próximos comicios del 2018.

La aspirante a candidata escuchó y retomó los temas como a erradicación de la discriminación y la preservación de los pueblos originarios mismos que fueron los principales proyectos que se pusieron sobre la mesa, así como la promesa de trabajar dentro del consejo y como aspirante a candidata a la presidencia de la República.

Aseguró que ha recorrido parte del país, por lo que conoce y ha escuchado las principales problemáticas, no sólo de los indígenas sino de toda la sociedad, por lo que se enfocará en cumplir con las necesidades de los mexicanos.

De igual forma, comentó que temas como los asesinatos, desapariciones de indígenas y la reducción de tierras comunales son los problemas más preocupantes.

Reconocida como la primer mujer indígena en ser aspirante a la candidatura presidencial de la República, Marichuy fue bien recibida por los habitantes de San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac en el Estado de México. Recordaron que en 2006, fue en San Pedro Atlapulco cuando se efectuó el Cuarto Congreso Indígena justo el mismo día que comenzó la problemática de San Salvador Atenco, demostrando que siguen de pie, pero que las autoridades siguen exterminando de diferentes maneras a los pueblos indígenas de esta entidad.

“No es sólo una candidata, es la que va a llevar la voz de los que estamos siendo acabados por los malos gobiernos, es quien nos defiende de esta serie de asesinatos y no permitirá que nos sigan quitando nuestras tierras”.