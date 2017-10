Marlene Favela queda fuera de “Mira quien baila”

*Tras su eliminación se dedicará por completo a organizar

su boda con el empresario George Seely.

Miami.- La actriz mexicana Marlene Favela fue eliminada del reality “Mira quien baila”, pero lejos de estar decepcionada el retirarse del show dijo que se convertiría en una alegría pues ahora podría dedicarse a tiempo completo a los preparativos de su boda.

Luego de un mes de competencia Favela se convirtió la noche del domingo en la primera celebridad eliminada del reality de Univisión tras bailar el tema de una de sus telenovelas: “La Gata Salvaje”, interpretada por otro de los concursantes su compatriota Pablo Montero.

La semana anterior, luego de una reñida competencia, Favela y “Chicky Bom Bom” habían quedado a disposición del público y este decidió que fuera la mexicana.

“Para mi fue una experiencia bien bonita porque me salí de mi zona de confort de las telenovelas y lo hice con todas las ganas del mundo”, señaló la actriz duranguense en su primeras declaraciones tras la eliminación.

“No era que no hubiera querido quedarme más, pero mi contrato era de cuatro semanas y sabía que esto era algo familiar y un poquito porque tengo mi boda”, señaló la actriz de telenovelas como “Pasión y Poder” y “El Zorro”.

La protagonista había anunciado meses atrás que contraerá nupcias dentro de dos meses con el empresario australiano George Seely.

“Te encontré en el lugar menos esperado sin buscarte. Cuando tú llegaste a mi vida entendí el verdadero significado de la felicidad. Ya no me asusta envejecer porque será a tu lado”, escribió Favela en Instagram el 29 de junio tras comprometerse en Nueva York.

Durante su estancia en Miami la actriz quien entrenaba ocho horas al dia, dijo que utilizaba su tiempo libre para organizar su boda en la que aseguró que le cantará Pablo Montero.