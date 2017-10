Martes de Champions

*Barcelona buscará mantener liderato de visita contra Olympiacos.

*PSG va por su pase a octavos de final ante el Anderlecht de Bélgica.

*A.S. Roma, con Héctor Moreno, recibe al Chelsea.

*Atlético de Madrid, a intentar salir de mala racha ante Qarabag de Azerbaiyán.

Barcelona visitará este martes al Olympiacos de Grecia en duelo correspondiente a la cuarta jornada del Grupo D de la Champions League y en el cual los “blaugranas” buscarán mantenerse como líderes de su sector. Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, comentó en conferencia de prensa previo al partido que en el Camp Nou, donde su equipo ganó 3-1, los griegos “jugaron más defensivos y ahora intentarán sacar algún resultado positivo. Con el empuje de la afición son más fuertes e intentarán apurar sus opciones”. El técnico español se mostró emocionado por regresar al estadio Georgios Karaiskakis, donde dirigió a los griegos dos temporadas (2008-2009 y 2010-2012).

“El público del Olympiacos presiona mucho. Vienen a participar de la fiesta futbolística. Le ponen mucha pasión, en general, y todos lo notaremos desde el principio. Aunque me organicen un gran recibimiento, no se olvidarán de animar a los suyos”, dijo. También habló ante los medios Gerard Deulofeu, quien declaró que “poder ganar sería muy bueno para continuar con la racha. Llegamos con plena confianza, estamos bien e intentaremos hacer nuestro juego para llevarnos la victoria”.

Barcelona se ubica como líder del sector D de la Champions League con nueve unidades, mientras que Olympiacos es cuarto, con cero puntos tras perder sus tres partidos.

***París Saint-Germain (PSG) jugará su cuarto partido de Champions League ante el Anderlecht de Bélgica en duelo correspondiente al sector B y que virtualmente podría significar el pase a los octavos de final para los franceses, en caso de obtener los tres puntos.

PSG marcha invicto y con pleno de victorias tras ganar en sus primeros tres encuentros, uno de ellos fue ante Bayern Múnich 3-0, el cual derivó en el despido del técnico italiano Carlo Ancelotti.

Por otra parte, el equipo de Bélgica aún no ha sumado puntos en el grupo y en caso de perder se despedirían de la actual edición de la Champions League.

En conferencia de prensa previa al partido, Unai Emery, técnico del PSG, declaró que el francés Kylian Mbappé ha sido el jugador que más ha mejorado su rendimiento en el equipo. “Kylian creció más rápido que el resto y seguirá creciendo de manera increíble”, dijo.

Respecto del rumor sobre el desagrado de Neymar sobre las sesiones de video para analizar jugadas y a sus rivales, el español comentó que el brasileño “tiene el deseo y la motivación de seguir trabajando en el PSG. Quiere seguir creciendo aquí. Todos los jugadores saben que las sesiones de video son importantes, nadie se ha quejado”.

***El club A.S. Roma, donde juega el defensor mexicano Héctor Moreno, recibirá este martes la complicada visita del club inglés Chelsea, actual campeón de la Premier League, en partido válido por la cuarta jornada de la fase de grupos en la Champions League. El equipo de “la Loba” llega a este partido luego de haber sacado un bravío empate de 3-3 en Stanford Bridge, casa del Chelsea, en la pasada jornada de la Champions League, resultado que dejó el grupo C de la competencia totalmente abierto.

Por lo que de ganar en el estadio Olímpico de Roma estaría prácticamente calificado a los octavos de final del torneo, para ello los romanos se encomendarán a los goles del bosnio Edin Dzeko y al gran momento por el que atraviesa el centrocampista belga Radja Nianggolan. Por su parte, el club Chelsea, que dirige el entrenador italiano Antonio Conte, tiene la dura tarea de recuperar los puntos que dejó en casa frente a la Roma, pues aunque mantiene la cima del grupo, si llegará a caer en Italia, combinado con una victoria del Atlético de Madrid, comprometería la temporada europea de los “Blues”.

La responsabilidad de la ofensiva del equipo inglés caerá en los hombros del ariete español Álvaro Morata y el extremo también de la selección de Bélgica Eden Hazard; sin duda será un duelo de poder a poder.

La sólida defensa de la Roma contará con el campeón del mundo de la categoría sub 17 en 2005, Héctor Moreno, quien aparece en la lista de convocados para este duelo por el entrenador Eusebio Di Francesco.

Este martes a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Olímpico de Roma, la A.S. Roma recibirá al Chelsea FC, en la jornada cuatro de la fase de grupos de la Champions League. El encargado de llevar las acciones del encuentro será el colegiado sueco con gafete FIFA Jonas Eriksson.

***Atlético de Madrid enfrentará al Qarabag de Azerbaiyán en duelo correspondiente a la cuarta jornada del Grupo C de la Champions League y que será vital para los españoles, si desean calificar a la ronda de octavos de final. En conferencia de prensa previó al partido, el técnico Diego Simeone expresó que “confío en mis futbolistas y estoy tranquilo, porque si seguimos compitiendo como lo hicimos sobre todo en el último partido, la situación se encarrilará y vendrán cosas mejores”. “Este martes tenemos un partido importante para el club, importante para la gente, importante para el equipo e importante para el entrenador, y lo jugaremos en consecuencia de nuestras necesidades. Ojalá que las situaciones que se den sean acordes a la ilusión que tenemos y las ganas de hacer las cosas bien que tenemos”, añadió. Para este encuentro, el francés Antoine Griezmann será pieza clave, ya que ha anotado en cinco de sus últimos seis partidos en casa con el Atlético de Madrid y registra un total de seis tantos.