Martes de “clásicos”

*América-Cruz Azul y Chivas-Atlas, chocan en octavos de final de Copa MX.

*Morelia recibe a Xolos en busca de avanzar a cuartos de final.

En busca de llegar fortalecido al “clásico nacional”, y por supuesto de mantener el orgullo intacto, el equipo de América recibirá a un Cruz Azul que viene en ascenso y que quiere saldar cuentas, dentro de los octavos de final de la Copa MX. La cancha del estadio Azteca será el lugar donde estos dos equipos dirimirán sus diferencias en busca de mantenerse con vida en este certamen, a partir de las 20:00 horas.

El cuadro “azulcrema” tuvo un inicio titubeante en la copa, la derrota en casa frente al Atlas complicó su andar, sobre todo si se toma en cuenta que tuvo que venir de atrás las dos veces que enfrentó a Potros UAEM.

Pese a ello, es evidente que futbolísticamente llega muy bien a este duelo, en el que buscará tomar revancha de la eliminación que sufrió frente a su rival en turno en la edición de 2013, cuando los penales jugaron en su contra.

Además, un triunfo en este duelo sería muy importante en lo mental, ya que el sábado recibirá al Guadalajara, en una edición más del “clásico nacional”.

Mientras que la “Máquina” se presenta a este cotejo con números similares a los de las “Águilas”, pero con un envión anímico importante por lo que ha hecho en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, en el que sigue invicto. Habrá que ver si ante un rival de mayor exigencia respecto a los que ha enfrentado mantiene el desempeño que por momentos ha sido capaz de desarrollar.

La última vez que Cruz Azul enfrentó al América en un duelo definitivo de torneo oficial fue en la final del Torneo Clausura 2013, en la que de manera dramática fue empatado en el marcador global en tiempo agregado y superado en penales.

***Con muchas cuentas pendientes que resolver, el Atlas visitará al Guadalajara que continuará con la defensa de su título, en juego correspondiente a los octavos de final de la Copa MX.

El estadio de Chivas será el sitio donde ambas escuadras se jugarán el pase a la siguiente fase a partir de las 21:36 horas.

Los pupilos de Matías Almeyda saben que este duelo es muy importante, no solo porque se juegan e boleto a cuartos de final, sino porque un triunfo significaría un golpe positivo de cara a la visita que realizarán al América el sábado en el “clásico nacional”. El problema para el “Rebaño Sagrado” es que su futbol está lejos de ser el más óptimo, muestra de ello es que ante Pumas de la UNAM fueron mejores, tuvieron el balón, pero no así la claridad para reflejarlo en el marcador.

Habrá que ver si el “Pelado” Almeyda coloca a su mejor equipo o decide mantener a los jugadores que mayor actividad han tenido en este certamen.

Mientras que los “Zorros” llegan a este cotejo con muchos problemas a cuestas, no sólo aquí, sino también en la Liga MX, donde ya suman siete juegos sin ganar.

Este duelo, sin embargo, puede cambiar mucho el panorama para los pupilos de José Guadalupe Cruz, ya que conseguir el triunfo les ayudaría a salir de este mal momento que viven. Así mismo, la “Furia Rojinegra” quiere tomar cierta revancha de las dos últimas veces que ha enfrentado a Chivas en eliminación directa, en la que su acérrimo rival ha salido adelante.

***En duelo de dos equipos que vienen en pleno ascenso, Morelia le hará los honores a Xolos de Tijuana, con el objetivo de aprovechar su condición de local para avanzar a la ronda de cuartos de final de la Copa MX de futbol.

El estadio Morelos será el sitio donde se llevará a cabo este juego de octavos de final, cuando las manecillas del reloj dicten las 19:00 horas.

La escuadra “purépecha” fue una de las mejores en la fase de grupos de esta competencia, tendencia que quiere mantener y seguir en la pelea por el título.

La prioridad para el cuadro que dirige Roberto Hernández es, sin duda, seguir en la suma de puntos dentro de la tabla de porcentajes para evitar el descenso, pero nunca está de más destacar en esta copa, a la que poco a poco se le da mayor seriedad.

Mientras los de la frontera no fueron de las escuadras que mejores números presentaron, ya que de los 16 calificados ellos ocuparon el sitio 13, con solo seis unidades, es decir, 50 por ciento de los puntos disputados.

Pese a ello, en la Liga MX, el cuadro que dirige el argentino Eduardo Coudet ha demostrado su calidad y, sin duda, su objetivo será llegar hasta las últimas instancias, para lo cual deben superar este complicado duelo.