Me debo a mi gente: JZ

* Candidato perredista mata por completo cualquier posibilidad de declinar; asegura que va a ganar.

Guadalupe de la Cruz

Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno del Estado de México, ante miles de militantes y simpatizantes, quienes con porras y vivas se reunieron en la plaza principal del municipio de Ecatepec para mostrarle su respaldo, dijo: “yo sí tengo lealtad y esa lealtad está con el PRD, me debo a mi gente y a su militancia, por eso no vamos a declinar, sino que vamos a ganar el próximo 4 de junio”.

Lo anterior durante su cierre de campaña en Ecatepec, donde estuvo acompañado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRD en las cámaras de diputados y senadores, Francisco Neri y Dolores Padierna, respectivamente; así como dirigentes nacionales y locales de dicho instituto político, donde agregó que seguramente en la última semana de campaña habrá “quienes” le volverán a dar un ultimátum para que decline pero que de ninguna forma lo hará.

“Quiero decirles a esos que seguramente nos volverán a mandar mensajes, a dar ultimátum y a tratar de confundir, que se ahorren sus palabras porque yo sí tengo lealtad y esa lealtad está con mi gente, con los militantes del PRD y a ellos me debo”.

Asimismo, comentó que su campaña fue limpia, “nunca salí a denostar, a calumniar, a mentir, porque a una semana de la elección seguimos siendo el candidato que vamos limpios y así llegaremos a la jornada electoral, además de que traemos las mejores propuestas”.

En su oportunidad, Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), precisó que «sin ánimos triunfalistas y sin protagonismo, les decimos a todos los partidos de oposición, a Morena, que si queremos sacar al PRI del Estado de México, hay que apoyar a Juan Zepeda».

Barrales Magdaleno aseguró que Juan Zepeda es el candidato que va arriba en las preferencias y advirtió a los partidos de oposición que si se deja pasar esta oportunidad, «la historia se los va a cobrar».

La dirigente nacional del PRD apuntó que tan sólo la última semana, el partido Morena emplazó cinco veces al PRD para declinar por su candidata, pues es evidente que la campaña de Juan Zepeda ha sido la más exitosa.

Cabe mencionar, dijo, que al principio de la contienda hubo quienes no daban un centavo por esta campaña y esta candidatura, sin embargo, la campaña ha venido creciendo, dio la sorpresa a muchos, la cual ha sido exitosa por su militancia.